Illegális bevándorlás

Kábítószerrel is kereskedő embercsempész bandán ütöttek rajta a román hatóságok

Főleg Románia nyugati megyéiben tevékenykedő, kábítószerrel is kereskedő embercsempész banda felszámolásáról számolt be szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).



A hatóságok 37 házkutatást hajtottak végre szerda hajnalban Arad, Temes, Kolozs, Iasi és Krassó-Szörény megyei helyszíneken, amelyek során 44 gyanúsítottat vettek őrizetbe.



A hatóságok szerint a tavaly augusztusban Temes megyében szerveződött bűnszövetkezet tagjai Szerbiából és Bulgáriából illegálisan érkezett, Temesváron és környékén meghúzódó közel-keleti bevándorlókat juttattak át a román-magyar határon jelentős haszonra téve szert. A Németországba vagy Ausztriába eljutni akaró migránsokat saját autókkal, vagy bérelt járművekkel vitték a magyar határ Arad megyei szakasza közelébe, majd útbaigazították és átküldték őket a zöldhatáron.



Januártól kezdődően a banda egyes tagjai kokaint, amfetamint és marihuánát is árultak Arad, Temes és Krassó-Szörény megyei fogyasztóknak.



A DIICOT által irányított rajtaütésben több, nyugati határ menti megye határrendészeti, illetve szervezett bűnözés elleni rendőri szervei vettek részt.