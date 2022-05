Fegyverkezés

Sikeres kísérletet hajtott végre hiperszonikus rakétával az amerikai légierő

Sikeres kísérletet hajtott végre a hangsebesség ötszörösére képes hiperszonikus fegyverrel az Egyesült Államok - közölte helyi idő szerint hétfőn az amerikai légierő.



A tesztet szombaton hajtották végre Dél-Kalifornia partjai közelében. Az úgynevezett légi indítású gyorsreagálási fegyvert (ARRW) egy B-52-es stratégiai bombázó indította.



"A szétkapcsolódást követően az ARRW hajtóműve beindult, és a tervezett ideig működött, a hangsebesség ötszörösét elérve" - derül ki a légierő közleményéből.



A hiperszonikus fegyverek irányíthatóságuk és sebességük miatt nehezen követhetők és elháríthatók. Oroszország már hadrendbe is állított hiperszonikus fegyvereket, melyeket be is vetett az Ukrajna elleni háborúban. Kína októberben tagadta, hogy hiperszonikus fegyverkísérletet hajtott végre.