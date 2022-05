Háború

Az amerikai hírszerzés terrorizálja az orosz diplomatákat

Moszkva kemény választ adott az amerikai hírszerző ügynökségek által bejelentett orosz állampolgárok, köztük diplomáciai alkalmazottak toborzására tett kísérleteire, mondván, hogy ez elfogadhatatlan és szégyentelen magatartás.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy hétfői telefonkonferencia során megerősítette, hogy Moszkva tud az ilyen akciókról szóló jelentésekről, és osztja Oroszország amerikai nagykövetének, Anatolij Antonovnak az aggodalmát, aki először jelentette ezeket a kísérleteket.



"A Kremlben vannak ilyen információk. Osztjuk az amerikai diplomáciai képviseletünk vezetőjének aggodalmát. Az amerikai titkosszolgálatok képviselőinek nagyon szemtelen viselkedését állampolgárainkkal és a külügyi szerveink munkatársaival szemben elfogadhatatlannak tartjuk" - mondta Peszkov.



Antonov vasárnap kijelentette, hogy Oroszország amerikai diplomáciai képviseletének munkatársait folyamatosan fizikai erőszakkal fenyegetik, és az amerikai orosz nagykövetséget egy ostromlott várhoz hasonlította.



"Diplomáciai képviseletünk minden nap szembesül oroszellenes tüntetésekkel, és időnként előfordulnak huligán garázdaságok és vandalizmus. A nagykövetség munkatársai fenyegetéseket kapnak, köztük fizikai erőszakkal kapcsolatosakat is" - mondta Antonov egy orosz műsorban való szereplés során.



Azt is állította, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek árulásra próbálják buzdítani az orosz diplomatákat, mondván, hogy ezen ügynökségek képviselői "hivalkodnak az orosz nagykövetség körül", és kiosztják az FBI és a CIA telefonszámait, ahová a diplomatákat arra kérik, hogy hívják fel az együttműködés kialakítása érdekében. Antonov azt is elmondta, hogy a nagykövetség dolgozói célzott szöveges üzeneteket kaptak a mobiltelefonjukra az ügynökségek elérhetőségeivel és "felhívásokkal, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre".



A kollektív Nyugat által Oroszország ellen indított "totális hibrid háborút" kommentálva Szergej Lavrov külügyminiszter szombaton kijelentette, hogy a nyugati országok képtelenek voltak árulókat találni az orosz diplomaták között, annak ellenére, hogy mind Oroszországon belül, mind külföldön ilyen kísérleteket tettek.



Lavrov azt is megjegyezte, hogy az orosz diplomaták továbbra is hűségesen végzik feladataikat a világban uralkodó nehéz külpolitikai helyzet ellenére, amely szerinte rosszabb, mint a hidegháború idején.



"Az oroszellenes kampány a diplomatáinkat sem kerülte el, gyakran szélsőséges körülmények között, olykor az egészségüket és az életüket kockáztatva kell dolgozniuk, de még a hidegháború legsötétebb éveiben sem emlékszünk a diplomaták ilyen tömeges egyidejű kiutasítására" - mondta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy az ilyen akciók teljesen tönkreteszik Oroszország és a Nyugat kapcsolatainak általános légkörét.