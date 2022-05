Pandémia

Észak-Korea a hadsereg bevetése mellett döntött

Kim Dzsongun észak-koreai vezető bírálta a közegészségügyi ágazat vezető tisztviselőit "felelőtlen munkamagatartásukért" a Covid-19 járvány egyre súlyosbodó kitörése közepette, és utasította az ország hadseregét, hogy segítsen stabilizálni a helyzetet.



Kim Dzsongun vasárnap egy rendkívüli ülésen felszólalva utasítást adott ki "a phenjani gyógyszerellátás azonnali stabilizálására Phenjan városában a Néphadsereg katonai egészségügyi területének hatalmas erőinek bevonásával" - jelentette az állami KCNA.



Nem világos, hogy a hadsereget pontosan hogyan vonják be a vírus terjedésének megállítására irányuló országos erőfeszítésbe, de Kim külön hangsúlyozta, hogy "ki kell javítani a gyógyszerellátási rendszer sebezhető pontjait, és határozott intézkedéseket kell hozni a gyógyszerek szállítására".



A parancs azután érkezett, hogy Kim kifogásolta, hogy az állami készletekből felszabadított gyógyszereket "nem sikerült időben és megfelelően eljuttatni a lakossághoz a gyógyszertárakon keresztül". Azzal vádolta a járvány elleni védekezésért felelős civil tisztviselőket, hogy "nem ismerik fel megfelelően a jelenlegi válságot, hanem csak a nép odaadó szolgálatának szelleméről beszélnek".



Észak-Korea április vége óta küzd a betegség "robbanásszerű" terjedése ellen, a múlt héten országszerte "maximális vészhelyzeti karanténrendszert" és szigorú zárlatokat vezettek be. A hatóságok megerősítették, hogy legalább egy beteg meghalt, aki a Covid-19 Omicron variánst hordozta, de tömeges tesztek és oltási programok nélkül a tisztviselők nem akarnak más eseteket a globális világjárvány mögött álló vírusnak tulajdonítani.



A hivatalos halálos áldozatok száma vasárnap elérte az 50-et, mivel a fertőzöttek száma meghaladta az 1 213 550-et. Az állami média által most naponta közzétett közlemény szerint 648 630-an gyógyultak meg, míg legalább 564 860-an karanténban vagy kezelés alatt állnak.



Az eddigi halálesetek többségét az egészségügyi dolgozók helytelen gyógyszerfelírására, túladagolásra és egyéb "hanyagságra" vezetik vissza. Állítólag mintegy 1,3 millió észak-koreait mozgósítottak, hogy segítsenek a "higiéniai információs szolgálatban, a vizsgálatokban és a kezelésben", miközben az egészségügyi minisztérium megfelelő kezelési "irányelveket, módszereket és taktikákat" állít össze.