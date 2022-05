Háború

Nyílt rablással vádolja Oroszország a Nyugatot

A Nyugat "totális hibrid háborút" hirdetett Oroszország ellen, nyílt "rabláshoz" és "állami kalózkodáshoz" folyamodva - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken. Ennek a konfliktusnak a hatását "kivétel nélkül" mindenki meg fogja érezni - figyelmeztetett a csúcsdiplomata.



"A politikai korrektséget, az illemet, a szabályokat és a jogi normákat egyszerűen elvetik, az eltörléskultúrát (cancel culture) alkalmazzák minden oroszra, minden ellenséges cselekedetet megengednek hazánk ellen, beleértve a nyílt rablást is" - mondta Lavrov a Kül- és Védelempolitikai Tanács (SVOP) fórumának ülésén tartott beszédében.



A cancel-kultúra kortárs kifejezés, amely a kiközösítés egy olyan formájára utal, amikor valakit kiszorítanak a társadalmi vagy szakmai körökből - akár online, a közösségi médiában, akár személyesen. Arra használja egy társadalmi vagy szakmai közösség, hogy megpróbáljon elhallgattatni, kiközösíteni és mások számára is vállalhatatlanná tenni egy személyt, céget, vagy akár nemzetet, aki szerintük valamilyen megkérdőjelezhető vagy bántó dolgot mondott, illetve tett.



A "kollektív Nyugat" által az elmúlt hetekben Moszkvával szemben tett ellenséges lépések teljesen aláásták saját hírnevét, mint "kiszámítható partner" - folytatta a diplomata. Az ilyen lépések csak közelebb hozzák egy valóban többpólusú világ kialakulását, mivel "nemcsak Oroszország, hanem sokan mások is csökkentik az amerikai dollártól, a nyugati technológiáktól és piacoktól való függőségüket", és már nem érzik magukat biztonságban a nyugati "állami kalózkodás" elől - véli Lavrov.



"Biztos vagyok benne, hogy a világgazdaság következetes demonopolizálása nem valami távoli jövő kérdése."



Az Oroszország elleni folyamatos támadás máris "totális hibrid háborúvá" változott - tette hozzá. Ez a "háború" már olyan méreteket öltött, hogy a világon "mindenkit" érinteni fog - figyelmeztetett.



"A kollektív Nyugat totális hibrid háborút hirdetett ellenünk, és bár nehéz megjósolni, hogy mindez meddig fog tartani, az nyilvánvaló, hogy a következményeket kivétel nélkül mindenki meg fogja érezni" - jelentette ki a külügyminiszter.