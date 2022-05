Szerbia

Majdnem száz belgrádi iskolában volt bombariadó

Majdnem száz belgrádi általános- és középiskolában volt bombariadó hétfő reggel - közölte a szerbiai oktatási minisztérium.



A tárca tájékoztatása szerint az iskolák időben értesítették a szülőket, hogy ne küldjék iskolába gyerekeiket, így ezekben az intézményekben hétfőn vagy nem volt tanítás, vagy csak késő délelőtt kezdődött el az oktatás.



Az oktatási minisztérium később azt is tudatta, hogy a rendőrségi ellenőrzések elvégzése után kiderült, hamis bejelentésekről volt szó.



Április végén hasonló bombariadó volt több mint húsz belgrádi középiskolában. A rendőrség akkor is megállapította, hogy hamis riasztásról volt szó.



Hétfőn a dél-szerbiai Nis repülőterén is bombariadó volt. Ott még tart a vizsgálat, a repülőteret kiürítették, a járatokat elhalasztották.