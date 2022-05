Az azovstali pokol: Végtagok nélküli katonák hevernek a bűzben, legyekkel körülvéve

Az Azov-ezred a Telegramon kiadott közleményében azt írta, hogy Oroszország "továbbra is dobja a bombákat, továbbra is nehéztüzérséget és tankokat, valamint nagyszámú gyalogságot használ az ukrán állások megtámadására".



"A rendkívül kritikus helyzet ellenére a védők emberfeletti erőfeszítésekkel mindent megtesznek az áttörés elkerüléséért és az ellenséges csapatok elrettentéséért" - áll a közleményben.



A Kyiv Independent szerint az egyik ukrán veteránra hivatkozva, aki az acélgyárban tartózkodik, mintegy 600 sebesült veterán van Azovstalban. "Végtagok nélküli sérült katonák fekszenek egymás mellett, nem higiénikus körülmények között, körülöttük legyek, nyögések és kellemetlen szagok" - mondta a mariupoli védő.



Mint ismeretes, Törökország felajánlotta a mariupoli Azovstal acélgyárban körülvett sebesült ukrán harcosok tengeri evakuálását.



Tayyip Erdogan török ​​elnök szóvivője, Ibrahim Kalin a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy Erdogan és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök két hete tárgyalt a tervről, és a terv még mindig az asztalon van.



A terv szerint a sebesült harcosokat mintegy 60 kilométerre a part mentén Berdyanszkba szállítják, ahol egy török ​​hajó a Fekete-tenger túlsó partján fekvő Isztambulba szállítaná őket.



Kalin szerint a török ​​hajó készen áll a kiürítésre.

