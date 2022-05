Brit katonai hírszerzés: az orosz haderő egy hónapja nem tud új területeket elfoglalni

A brit katonai hírszerzés vasárnap közzétett értesülései szerint a donyecki térségben indított orosz offenzíva lendülete kifulladt és a hadművelet üteme jelentősen elmarad a tervezettől.



A londoni védelmi minisztérium beszámolója szerint a hírszerzési adatok arra vallanak, hogy a kisebb kezdeti előrenyomulások ellenére Oroszország az utóbbi egy hónapban nem tudott jelentős kiterjedésű területeket elfoglalni, mindeközben folyamatosan nagyarányú a "lemorzsolódás".



A jelentés azt valószínűsíti, hogy az orosz hadsereg az ukrajnai invázió februári kezdetén bevetett harcoló szárazföldi kontingens egyharmadát elveszíthette.



A brit védelmi tárca által ismertetett hírszerzési helyzetértékelés szerint csaknem bizonyos, hogy a kitűzött célokhoz képest elszenvedett hadszíntéri késedelmeket kritikus fontosságú hadműveleti elemek, köztük hídépítő berendezések, hírszerzési kapacitások, felderítő drónok elvesztése is súlyosbítja.



Az orosz hadsereg a konfliktus eddigi szakaszában folyamatosan szűkében volt a hídépítő berendezéseknek, és ez lassítja a hadműveleteket, illetve szűkíti az orosz alakulatok támadó műveleteinek mozgásterét - áll a brit katonai hírszerzés vasárnapi jelentésében.



A helyzetértékelés szerint az orosz drónoknak létfontosságú szerepük van a hadszíntéri helyzetismeretben és a tűzvezetésben, de sérülékenyeknek bizonyultak az ukrán légvédelemmel szemben.



Az orosz haderőt egyre inkább korlátozza a támogató kapacitások leépülése, a folyamatosan alacsony morál és a romló hadszíntéri hatékonyság.



E képességek között számos olyan van, amelyet nem lehet rövid idő alatt helyettesíteni vagy újra létrehozni, és ebben a környezetben valószínűtlen, hogy Oroszország a következő harminc napban drámai mértékben gyorsítani tudná ukrajnai előrenyomulását - áll a brit védelmi minisztérium által vasárnap ismertetett katonai hírszerzési elemzésben.

These are the indicative estimates of Russia's combat losses as of May 15, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/ixxNz9pL2U