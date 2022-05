Ukrajnai háború

Az orosz tüzérség és a rakétaerők 140 célpontra mértek csapást az orosz katonai szóvivő szerint

Az orosz szárazföldi erők rakétaerői és tüzérségi egységei az éjszaka folyamán mintegy 140 ukrán célpontra mértek csapást - jelentette ki Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hivatalos vasárnap délelőtti hadijelentést ismertetve.



Konasenkov szerint a csapások megsemmisítettek hat harcálláspontot, 123 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, 13 tüzérségi üteg tüzelőállásait, mintegy 150 "nacionalistát" és 26 katonai eszközt. A tábornok hozzátette, hogy az orosz harcászati légierő gépei 32 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást támadtak, valamint megsemmisítettek két Sz-300-as légvédelmi rendszert és egy radarállomást a Szumi megyében lévő Spilevka közelében.



A szóvivő által ismertetett jelentés értelmében az orosz légierő nagypontosságú föld-levegő rakétái az éjszaka folyamán két irányítási pontot, 11 erődítményt és négy rakéta- és tüzérségi raktárt találtak el. A légvédelem 15 ukrán drónt, egy Tochka-U harcászati rakétát és 11, Szmercs rakétasorozatvetőből kilőtt lőszert fogott el.



Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők az orosz szóhasználatban "különleges hadműveletnek" nevezett háború kezdete óta 165 repülőgépet, 125 helikoptert, 879 drónt, 306 légvédelmi rakétarendszert, 3098 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 381 rakétasorozatvetőt, 1525 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2934 speciális katonai járművet veszítettek.



Vjacseszlav Gladkov, az orosz Belgorod megye kormányzója közölte, hogy Ukrajna felől lövések érték Szereda falut és egy civil repesztől sebesült meg. Az ügyben Alekszandr Basztrikin, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) elnöke vizsgálatot rendelt el.

A luhanszki "népi milícia" a Telegram-csatornáján azt közölte, hogy az ukrán katonák a hátrahagyott Rubizsne városban aláaknázták a Zarja vegyiüzemet, de a szakadárok elektronikai hadviselési egységeinek sikerült blokkolniuk a jelet, amely a robbanást kiváltotta volna. A tájékoztatás szerint a vállalat raktárjában mintegy 49 tonna robbanóanyag - TNT és ammónium-nitrát - volt, amelynek detonációja "nemcsak hatalmas pusztítást, hanem globális, ember okozta katasztrófát is okozhatott volna". A milícia szerint a tűzszerészek hatástalanították a robbanószerkezeteket és az üzem már nem jelent veszélyt.



Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős orosz tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetője szombat esti tájékoztatóján ismét azzal vádolta meg az ukrán fegyveres erőket, hogy a szociális infrastruktúra létesítményeit fedezékként, a civileket pedig élő pajzsként használják fel. A tábornok szerint Mikolajivban a 7., 15. és 35. számú iskolában és környékén, Kramatorszkban pedig az 5., 6. és 9. számú iskolában alakítottak ki az ukrán fegyveres alakulatok lőállásokat, a pincékben pedig erőszakkal tartják fogva a közeli házak lakóit. Mint mondta, a donyecki régióban lévő New Yorkban (korábbi nevén: Novhorodszkében) az ukrán erők erődítményt építettek ki, valamint nehézfegyvereket és lőszerraktárakat helyeztek el a Petrovszka Gora lakónegyedben és a 16. számú iskolában, de a civileket nem evakuálták onnan.



A luhanszki régióban lévő Szeverodonyeck vegyi berendezéseket gyártó üzemének területén, sűrűn lakott lakóövezetek közvetlen közelében, tüzérségi fegyvereket és rakéta-sorozatvetőket állítottak fel Mizincev szerint.



Börtönlázadás szításával vádolta meg az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU) vasárnap a TASZSZ-nak nyilatkozva Kirill Sztremouszov, az orosz ellenőrzés alá került Herszon megye helyettes vezetője. Sztremouszov szerint a "provokáció" során az őrök az SZBU felbujtására kiengedték az őrizeteseket celláikból, de a lázadásnak az orosz katonai rendőrség elejét vette. Az incidens során egy őrizetes, aki szökni próbált, életét vesztette, és a személyzet "fele" is szétszéledt.



A tisztségviselő szerint a büntetés-végrehajtási személyzet Herszonban jelenleg még mindig Kijev ellenőrzése alatt áll, amit a helyi új hatalom felül akar vizsgálni. Azt mondta, hogy a herszoni fogdában sokan vannak olyanok, akiket még nem ítéltek el az általuk elkövetett bűncselekményekért, mert a régióban a bíróságok még nem működnek.