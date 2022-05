Tömeggyilkosság

A Twitch-en élőzte a 18 éves fiatal, ahogy kivégez 10 embert a boltban

Tömeges lövöldözés történt szombaton kora délután Buffalóban, New York állam második legnagyobb városában.



Egy puskával felfegyverkezett fiatal bement egy helyi szupermarketbe, és tüzet nyitott a vásárlókra. A katonai stílusú felszerelést viselő férfi láthatóan egyedül követte el tettét.



"Olyan, mintha egy horrorfilmbe csöppentünk volna, de minden valóságos" - idézte a Buffalo News a helyszínen tartózkodó egyik rendőrtisztet.



A buffalói rendőrfőnök szerint összesen 13 embert lőtt meg, tízet a helyszínen megölt. A fegyverest őrizetbe vették.



A támadó állítólag élőben közvetítette a lövöldözést a Twitch streaming platformon. Az interneten több, a közvetítés alatt készült véres képernyőkép kering, amelyeken többek között egy földön fekvő holttest és egy fejbe lőtt nő látható.

Ártatlannak vallotta magát

A 18 éves gyanúsítottat óvadék nélkül őrizetbe vették a New York állambeli szupermarketben történt tömeges lövöldözés után, amelyet a hatóságok "gyűlölet-bűncselekménynek" és "faji indíttatású erőszakos szélsőségességnek" minősítettek.



A nehézfegyverzetű, golyóálló mellényt és taktikai sisakot viselő lövöldöző szombaton délután fél három körül először egy parkolóban, majd egy buffalói Tops Friendly Market áruházban nyitott tüzet, megölve 10 vásárlót és alkalmazottat, három másik embert pedig megsebesítve.



Amikor a rendőrség a helyszínre érkezett és szembeszállt a fegyveressel, az állítólag a nyakához szorította a puskát, de végül sikerült meggyőzni, hogy dobja el a fegyvert és adja meg magát.



A hatóságok szerint a lelőtt személyek közül 11 fekete és két fehér volt, John Garcia Erie megyei seriff pedig "tiszta gonoszságnak" és "egyenesen faji indíttatású gyűlölet-bűncselekménynek" nevezte a támadást.



A gyanúsítottat a 18 éves Payton Gendronként azonosították a New York állambeli Conklin városából, Buffalótól mintegy 200 mérföldre délkeletre, amikor később, szombaton megjelent a bíróság előtt. Első fokú gyilkossággal vádolták, és New York állam törvényei szerint életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat feltételes szabadlábra helyezés nélkül. A következő bírósági meghallgatást jövő hétre tűzték ki, miután ártatlannak vallotta magát.



Több szövetségi ügynökség, köztük az FBI és az ATF is segíti a helyi hatóságokat a nyomozásban.



Kathy Hochul New York kormányzója a támadót "fehér fajgyűlölőnek nevezte, aki épp most követett el gyűlölet-bűncselekményt egy ártatlan közösség ellen", és "őszinte reményét fejezte ki, hogy ez az egyén... rácsok mögött tölti hátralévő napjait".



Joe Biden amerikai elnök szombat este írásbeli nyilatkozatban foglalkozott a tragédiával, és azt mondta, hogy bár még sok mindent meg kell tudni a lövöldözés motivációjáról - az első információk elegendőek ahhoz, hogy "egyértelmű erkölcsi igazságot állapítsunk meg".



"Minden belföldi terrorcselekmény, beleértve a visszataszító fehér nacionalista ideológia nevében elkövetett cselekményt, ellentétes mindazzal, amiért Amerikában kiállunk" - fogalmazott Biden. "Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy véget vessünk a gyűlölet által táplált belföldi terrorizmusnak".