Fokozódó feszültség

Nem szolgálják ki a magyarokat a horvát étteremben - csak ha Hernádit is odaviszik

Nem szolgálják ki a magyarokat egy horvátországi étteremben. Még az Instagramra is kitették a feliratot arról, kiket nem látnak szívesen. 2022.05.14 11:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Adriai-tengeren található Pelje±ac-félsziget Trpanj nevű településének egyik étterme elé kitettek egy táblát, amin az olvasható, hogy magyarokat nem szolgálnak ki, illetve az is, hogy nem látják szívesen a magyarokat a tengerparton. Az étterem vezetője Orbán Viktor múlt heti nyilatkozatára reagálva döntött így.



Mint ismeretes, a magyar miniszterelnök egy héttel ezelőtt Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, hogy „Magyarországnak is lenne tengere, ha nem vették volna el tőle”. Kedden emiatt be is kérették a horvát külügyminisztériumba Magyarország zágrábi nagykövetét.



A szóban forgó étterem egyébként a Google Mapson található vélemények szerint nem túl népszerű, mindössze 2,5 csillaggal rendelkezik.

A magyar turisták a horvátországi nyaralással foglalkozó Facebook-csoportokban érdeklődtek, hogy mi igaz ebből és mennyire egyedi esetről van szó.



A helyi magyarok szerint az eset igaz, de nem kell komolyan venni: „Tipikus dalmát szarkasztikus humor”, ami túl van dramatizálva mind a horvát, mind a magyar sajtóban.



„Ne keltsünk pánikot, mindenkit szeretettel várnak” – írta egy kommentelő, míg sokak szerint egyenesen a magyar turistákból él a térség, de ha így viselkednek, átpártolnak a görögökhöz.



Volt, aki szerint a harkányi benzinkút tele van horvátokkal, akik a hatósági áras benzinért jönnek át, mégis ki vannak szolgálva, így nem korrekt a magyarokat elutasító kiírás.



Azzal mindenki egyet értett, hogy nem mindenki vevő a magyar történelmi nosztalgiára és azzal kapcsolatos kétes utalásokra. Sokan felhozták, hogy amikor anno fegyvereket adtunk a horvátoknak ezerszámra, hogy meg tudják védeni magukat, akkor bezzeg szívesen látták a magyarokat.



Később a bejegyzést törölték, helyette egy másikat töltöttek fel, amelyen az üzenet utolsó része is jól mutatja, hogy szarkazmusról van szó. Nem szolgálunk ki magyarokat. Nem látjuk őket szívesen a tengerükben. De ha magatokkal hozzátok Hernádit, szívesen látunk. Valószínűleg Hernádi Zsoltra, a MOL vezérigazgatójára céloztak.

