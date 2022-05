Ukrajnai háború

Orosz ügynökök szerint Putyin halálos beteg

A New Lines magazin birtokába jutott egy, a Kremlhez közeli oligarchával készült hangfelvétel, aki az orosz elnököt „vérrákban szenvedő, nagyon betegnek” minősítette. A vérrák típusát nem határozták meg.



A beszámoló szerint az FSZB, Oroszország belbiztonsági ügynökségének főhadiszállása „szigorúan titkos feljegyzést” küldött ki valamennyi regionális igazgatójának.



Az igazgatók utasítást kaptak, hogy oszlassák el az ezzel kapcsolatos pletykákat, amelyek az FSZB helyi egységein belül terjedhetnek. Az egyik regionális egység forrása szerint a legtöbb FSZB-tiszt úgy véli, hogy Putyin valóban súlyos betegségben szenved, egészségi állapot nagyon rossz – mondta Christo Grozev, a Bellingcat igazságügyi szakértői weboldal vizsgálati vezetője.



A New Lines szerint az orosz elnök arca most sokkal puffadtabb, mint korábban, és ez arra utalhat, hogy valamilyen krónikus betegség elleni gyógyszeres kezelésben részesül – számolt be a Sky News.