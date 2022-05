Energiaellátás

Árplafont vezet be a spanyol kormány az áram előállításához használt gázra

Árplafont vezet be a spanyol kormány az áram előállításához használt földgázra a következő egy évre - jelentette be Teresa Ribera, ökológiai átmenetért felelős miniszterelnök-helyettes a kabinet rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatón pénteken Madridban.



A miniszterelnök-helyettes ismertetése szerint a rendelet értelmében az első fél évben átlagosan megawattóránként 40 euróba fog kerülni az elektromos energia megtermeléséhez szükséges gáz, amely mintegy a fele az elmúlt negyedéves átlagárnak.



A második félévben hónapról hónapra emelik majd az árplafont, amíg eléri a megawattóránkénti 48,8 eurós átlagárat - részletezte.



A kormány számításai szerint a döntés hatására a villamosenergia átlagára a jelenlegi megawattóránkénti 210 euróról 130 euróra csökken egy év alatt - hangsúlyozta Teresa Ribera.



A miniszter kitért arra, hogy az árcsökkenés eltérő mértékben, de minden fogyasztót érint majd, lesznek, akiknél meghaladhatja a 30 százalékot is.



Az elkészült rendeletet még jóvá kell hagynia az Európai Bizottságnak, amely előzetesen már engedélyt adott Spanyolországnak, valamint Portugáliának az árplafon bevezetéséhez.



Spanyolország és Portugália "különleges elbánásban" részesül az EU energiapiacán, hogy meg tudjanak birkózni az elszabadult villamosenergia-árakkal - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke március végén.



Magyarázata szerint az Ibériai-félsziget "nagyon különleges" helyzetben van, mert a két ország energiamixében nagy a megújuló energia aránya, de "nagyon kicsi az összekapcsoltság" az unió többi országával.



"Európa megértette az okokat, amelyek miatt Spanyolországnak és Portugáliának alkalmaznia kell ezt a kivételt" - hangsúlyozta Teresa Ribera, hozzátéve, hogy az árplafon a háztartási és ipari fogyasztók védelmét egyaránt szolgálja.