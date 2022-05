Kamerafelvételen mutatja be a CNN, ahogy orosz katonák hátba lőnek két civilt

Az Ukrajinszka Pravda csütörtökön arról írt: a CNN amerikai hírtelevízió nyilvánosságra hozott egy videófelvételt, amelyen az látható, hogy orosz katonai egyenruhába öltözött személyek Kijev környékén agyonlőnek két fegyvertelen civilt.



Az ukrán portál szerint a felvétel térfigyelő kamerával készült, és a történteket jelenleg az ukrán ügyészség háborús bűncselekményként vizsgálja.

#CNN showed footage of #Russian occupiers shooting two civilians in the back near #Kyiv: the owner of a car dealership and a security guard.



The crime took place on March 16. pic.twitter.com/zDvLEnLra5