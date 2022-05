USA

The Washington Times: Biden tehetetlenségét mutatja, hogy Putyint okolja az inflációért és a benzinárakért

Súlyos hiba Joe Biden amerikai elnök részéről az a stratégia, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt okolja az amerikai vágtató inflációért és az emelkedő üzemanyagárakért, mivel a felelősség áthárítása nem menti fel Biden elnököt és a Demokrata Párt politikusait a probléma megoldásának felelőssége alól - írta a The Washington Times csütörtökön.



Jeff Mordock, a jobboldali-konzervatív amerikai napilap fehér házi tudósítója szerint fél évvel a novemberi félidős választások előtt az amerikai elnök abban bízik: a választók "vevők lesznek" arra, hogy inkább Vlagyimir Putyint hibáztassák, ne pedig Joe Bident a "csillagászati magasságokba" emelkedő amerikai benzin- és élelmiszerárak miatt.



A napilap szerint Biden elnök már az Ukrajna elleni orosz támadás február 24-i megindítását megelőzően - és azóta is - "Putyin árfelhajtásának" nevezi az inflációt.



"Amikor Putyint démonizálja, Biden elnök a saját impotenciájáról tesz tanúbizonyságot az emelkedő fogyasztói árak letörésével kapcsolatban" - idézte a lap Robert Rowland szakértőt, aki a Kansasi Egyetemen oktat.



Az Egyesült Államok hivatalban lévő elnöke szerdán elismerte, hogy az infláció szintje "elfogadhatatlanul magas".



A washingtoni szövetségi munkaügyi minisztérium legutóbbi jelentése szerint az amerikai fogyasztói árak emelkedése áprilisban is folytatódott, és Biden elnök szerdán kijelentette, hogy ennek megállítása lesz "legfontosabb gazdasági prioritása".



A Fehér Ház vezetője szintén az orosz elnökre hárította az infláció miatti felelősséget, amikor szerdán Illinois államban egy családi gazdaságban tett látogatást.



"Az Egyesült Államok kétfrontos háborút vív. Itthon az inflációval és az emelkedő árakkal küzdünk. Ukrajnában pedig az ukránoknak segítünk megvédeni demokráciájukat és táplálni az éhezőket, akik az orosz atrocitások miatt nem jutnak élelemhez" - jelentette ki Illinois-ban Biden. Úgy vélekedett, hogy "az amerikai farmerek nagyon is jól értik, hogy az (ukrajnai) háború kulcsfontosságú élelmiszerforrásokat vágott el".



A szövetségi munkaügyi minisztérium szerint a fogyasztói árindex (CPI), amely az amerikai infláció egyik legfontosabb mérőszáma, márciusban 8,5 százalékkal, áprilisban pedig további 8,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi adatokhoz képest, ráadásul utóbbi magasabb volt, mint az amerikai tőzsdei szakértők által előre jelzett 8,1 százalék.