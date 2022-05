Terrorizmus

Szaúdi miniszter: az Iszlám Állam fenyegetése nem múlt el

Szaúd-Arábia számára nagyon fontos arab szomszédja stabilitása, s mindent elkövet azért, hogy Bagdad az ország egészét ellenőrzése alatt tartsa. 2022.05.13 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Iszlám Állam továbbra is veszélyt jelent a világra, ám az ellene szerveződött nemzetközi koalíció kézzelfogható és fontos eredményeket tud felmutatni - szögezte le helyi idő szerint szerdán a terrorellenes koalícióban résztvevő országok külügyminisztereinek éves, Marokkóban rendezett értekezletén a szaúdi tárcavezető.



"Sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az Iszlám Állam jelentette fenyegetés nem múlt el, így folytatni kell a teljes megsemmisítésére irányuló erőfeszítéseket" - fogalmazott Feiszal bin Farhán Ál Szaúd az as-Sark al-Avszat című, londoni székhelyű pánarab napilap által idézett beszédében.



A miniszter kiemelte Irakot, és leszögezte: Szaúd-Arábia számára nagyon fontos arab szomszédja stabilitása, s mindent elkövet azért, hogy Bagdad az ország egészét ellenőrzése alatt tartsa.



Az Iszlám Állam egykor Irak több térségét is elfoglalta, és jóllehet, a dzsihadistákat 2017 elején kiűzték az országból, a szíriai határhoz közeli vidékeken még mindig bujkálnak tagjai.



A szaúdi külügyminiszter kiemelte azt is, hogy országa több, a szélsőséges ideológiák és a terrorista eszmék elleni központot hozott létre, egyebek között az Itidál (Mértéktartás) nevű intézetet, amely belföldön és külföldön is aktív.



A tárcavezető emellett hangsúlyozta, hogy Rijád támogatja a koalíció afrikai jelenlétét is annak érdekében, hogy elejét vegye az Iszlám Állam megerősödésének a kontinensen.



Az Irakban és Szíriában több, mint 110 ezer négyzetkilométert elfoglaló Iszlám Állam elleni harcra 2014-ben létrehozott szövetségnek 84 állam és nemzetközi szervezet - közöttük a NATO és az Interpol - a tagja.



A konferencián felszólalt Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter is, aki leszögezte: az Iszlám Állam elleni harc nem nyerhető meg "más terroristaszervezetek támogatásával", név szerint említve az Ankara által terroristának tartott, Szíria északkeleti térségében működő Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milíciát. Hangsúlyozta továbbá, hogy Törökország elkötelezett minden terrorista-csoport elleni harcban, és emlékeztetett arra, hogy Ankara az elsők között minősítette terrorszervezetnek az Iszlám Államot is.



A marokkói Marrákesben rendezett konferencia kedden kezdődött.