Ukrajnai háború

Salvini szerint fegyverek küldése helyett Ukrajnában búzát kell vetni a világméretű élelmiszerválság elkerülésére

Májust tartja utolsó határidőnek a béke megteremtésére Ukrajnában Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője, aki szerint gabona-utánpótlás nélkül az Afrikában várható élelmiszerválság milliós migrációs áradatot indíthat el.



Matteo Salvini a római képviselőházban tartott sajtótájékoztatóján hangoztatta, hogy ha májusban elmarad a vetés, akkor ősszel nem lesz betakarítás.



Az ukrán gabona nélkül "jelentős éhezés várható az afrikai kontinensen, s ez kezdetben humanitárius, majd társadalmi, végül olasz problémát is jelent majd (...), béke nélkül ősszel éhínség lesz, és húszmillió afrikai áll majd készen indulásra" - hangoztatta a volt belügyminiszter.



Hozzátette, hogy éppen ezért májusig meg kell születnie a békének, amely "elengedhetetlen Ukrajna, Oroszország és Olaszország számára is".



A tájékoztatón Matteo Salvini bejelentette, hogy egyeztetést kért Mario Draghi miniszterelnöktől, aki csütörtökön tért vissza Washingtonból, ahol az amerikai elnökkel, Joe Bidennel tárgyalt.



Salvini kifejtette, hogy a Liga számára elsőrendű célnak a minél előbbi tűzszünet számít, amelynek eléréséhez a párt európai összefogást sürget.



Ha Európában "nyolcvanmilliárd eurót költenek a fegyverekre, a béke elérése komplikálttá válik (..) minél több a fegyver, annál inkább eltávolodik a béke" - mondta.



A kormánypártok közé tartozó Liga vezetője elmondta: arra kérte Mario Draghi miniszterelnököt, hogy legyen a békét sürgetők zászlóvivője. "Van, aki Európában a háborúnak szurkol, de Olaszországnak, Franciaországnak, Németországnak a békéért kell tennie" - fogalmazott Salvini. Megjegyezte, hogy a felmérések azt mutatják, az olaszok többsége is békét akar.



Mario Draghi az amerikai elnöknek megerősítette, hogy Róma újabb, a háború kezdete óta immár a harmadik fegyverszállítmányt küldi Ukrajnába, valamint további katonákkal erősíti a NATO-t az Ukrajnával szomszédos tagállamokban.



A Corriere della Sera című napilap értesülései szerint a Kijevnek szánt szállítmányban fejlett technológiájú eszközök szerepelnek, valamint nehézfegyverek is. Utóbbiak miatt egy másik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) parlamenti szavazást sürgetett, de Mario Draghi kizárta a voksolást.



A kormányfő május 19-én szólal fel a parlamentben, és ad választ a pártok felvetéseire.