Jogerős ítélet a bukaresti Colectiv klubban 2015-ben történt, 65 áldozatot követelő tűzvész ügyében

A tragédia után elkeseredett emberek tízezrei vonultak utcára Bukarestben a hatóságok bűnös hanyagsága és a felelősséget elhárító korrupt politikusok ellen lázadva. 2022.05.12 16:16 MTI

Hatéves pereskedés után jogerős ítélet született csütörtökön a bukaresti Colectiv klubban 2015-ben bekövetkezett, 65 ember halálát okozó tűzvész felelőseinek ügyében.



A bukaresti táblabíróság többnyire valamelyest enyhítette az alapfokon eljáró bukaresti törvényszék által kiszabott büntetéseket, de a klub üzemeltetőit és a végzetes tűzijátékot elindító pirotechnikusokat így is 6 és 11 év közötti, a szórakozóhely működését engedélyező volt kerületi polgármestert, az azóta - az ellene zajló büntetőper ellenére - az ötödik kerületi önkormányzat élére megválasztott Cristian Popescu-Piedonét pedig 4 éves letöltendő börtönbüntetésre ítélték.



A 2016-ban, eredetileg több szálon indult bírósági eljárást évekkel később vonták össze egyetlen perbe. A klub tulajdonosait azért vonták felelősségre, mert kiadásaik csökkentése érdekében nem tűzálló anyagokat használtak a helyiség hangszigeteléséhez, nyereségük növelése végett a működési engedélyben szereplő létszámot jóval meghaladó létszámú tömegrendezvényekre adták bérbe a termet. A pirotechnikusok a legelemibb óvintézkedések nélkül szereltek fel és hoztak működésbe tűzijátékot a vészkijáratokkal nem rendelkező, zárt helyiségben. A pirotechnikai cég tulajdonosa a tragédia után bizonyítékok eltüntetésével próbálta elkerülni a felelősségre vonást.



Első fokon ő kapta a legnagyobb - 12 év nyolc hónapos - börtönbüntetést, de a 44 éves Daniela Nita a jogerős ítéletet már nem érte meg: tavaly decemberben szívrohamban meghalt.



A klub működési engedélyét kiadó kerületi polgármestert hivatali visszaélésért marasztalták el, első fokon 8 év 6 hónapra ítélték.



A katasztrófavédelmi felügyelőség két alkalmazottjára a szórakozóhely tűzrendészeti alkalmassága ellenőrzésének elmulasztásáért 8 év 8 hónapos szabadságvesztést szabott ki a jogerős ítélet.



A büntetőperben 140 magánszemély, 11 kórház és 5 további közintézmény polgári jogi igénnyel lépett fel a vádlottak ellen. Az elítélteknek - a tűzoltósággal és az önkormányzattal közösen - többmillió euróra rúgó kártérítési összegeket is fizetniük kell az áldozatok hozzátartozóinak.



2015. október 30-án mintegy 350-en vettek részt a bukaresti Colectiv klubban a Goodbye to Gravity együttes második lemezét bemutató koncerten. Az előadáson egy rosszul elhelyezett pirotechnikai eszköz lángra lobbantotta a gyúlékony anyagból készült hangszigetelést, a helyiség pillanatok alatt lángba borult, a szűk kijáraton keresztül pedig az áldozatok nem tudtak idejében kimenekülni.



A tűzvész éjszakáján 27-en vesztették életüket, 150 ember került kórházba. További 38 áldozat napokkal, hetekkel, hónapokkal később halt bele az elszenvedett égési sérülésekbe, a füstmérgezés szövődményeibe és a kórházi fertőzésekbe.

