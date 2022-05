Felszállás közben lángba borul egy utasszállító repülőgép - videó

Kigyulladt egy utasszállító repülőgép üzemanyaga felszállás közben egy délnyugat-kínai repülőtéren, a helyi hatóságok szerint az egyik hajtóműve súrolta a kifutópályát, mielőtt lángba borult.



"A felszállási folyamat során rendellenesség történt, és a felszállást az eljárásnak megfelelően megszakították. Miután letért a kifutópályáról, a hajtómű a földet súrolta és kigyulladt" - áll a helyi légügyi hatóságok közleményében, megjegyezve, hogy a tüzet "már eloltották".



A fedélzeten tartózkodó mind a 122 embert - köztük 113 utast és kilenc repülőszemélyzetet - biztonságosan kimenekítették, közölte a Tibet Airlines, bár mintegy 40 embert kórházba szállítottak kisebb sérülésekkel.



Az esetről a helyi média által megosztott videók készültek, az egyikben egy nagy, sötét füstoszlop gomolyog az ég felé, amint az elsősegélynyújtók megpróbálják eloltani a tüzet.

