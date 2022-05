Ukrajnai háború

Moszkva 31 energetikai vállalatot sújtott ellenszankciókkal

Az orosz kormány 31 európai, amerikai és szingapúri energiaipari vállalatot sújtott szerdán ellenszankciókkal, köztük a Gazprom korábbi európai leányvállalatait, valamint kereskedőket és földalatti gáztárolók üzemeltetőit.



A rendelet szerint az érintett vállalatokkal több ügyletet tilos lesz lebonyolítani. Az orosz hatóságok, jogi és magánszemélyek nem köthetnek velük és az ellenőrzésük alá tartozó szervezetekkel üzleteket, nem teljesíthetik a velük kötött megállapodásokból eredő kötelezettségeket, és nem végezhetnek pénzügyi tranzakciókat a javukra. Ez egyebek között a már megkötött külkereskedelmi szerződésekre is vonatkozik.



A tilalmakat korábban elnöki rendelet határozta meg, és amelyeket most kormányrendelet konkretizált. Egyebek között megtiltotta a szankciós listán szereplő vállalatok javára történő kifizetéseket, értékpapírügyleteket, a tulajdonukban lévő vagy általuk bérelt hajók befutását az orosz kikötőkbe.



Az orosz szankciós lista egyebek között a Gazprom Germania GmbH, a Gazprom Schweiz AG, a Gazprom Marketing & Trading USA Inc, a Vemex, a Wingas, és az EuRoPol GAZ vállalat nevét tartalmazza.



Gazprom-csoport március 31-én megszüntette részesedését a Gazprom Germania Gmbh-ban és a vállalat tulajdonában lévő összes eszközben, beleértve a Gazprom Marketing & Trading Ltd. vállalatot is. A holding már nem tulajdonosa a Gazprom Export Business Servicesnek, a Szentpéterváron bejegyzett leányvállalatnak, amely viszont a Gazprom Germania GmbH egyedüli alapítója. Az orosz holding szerint ezeknek a vállalatoknak fel kell hagyniuk a Gazprom védjegyének használatával.

A német gazdasági és éghajlatvédelmi minisztérium a Gazprom Germania GmbH-t szeptember 30-ig a Szövetségi Hálózati Ügynökség gondnoksága alá helyezte.



A Gazprom Germania egy nemzetközi vállalatcsoport, amely leányvállalata, a Gazprom Marketing & Trading révén földgázzal kereskedik a brit spotpiacokon és cseppfolyósított földgázt értékesít Délkelet-Ázsiában, egy másik leányvállalata, a Gazprom Schweiz AG révén pedig földgázzal kereskedik Közép-Ázsiában és a volt Szovjetunió területén, valamint Ausztriában, Olaszországban és Szerbiában. A földgáz kereskedelme és értékesítése Németországban elsősorban a Wingason keresztül, Csehországban és Szlovákiában pedig a Vemex Gazprom Germanián keresztül történik.



A Gazprom Germania több jelentős földgáztárolót is üzemeltet Németországban, egyebek között a Wingasszal együttműködve Jemgumban és Rehdenben, valamint több projekten dolgozott Szerbiában, Ausztriában és a Cseh Köztársaságban. Az EuRoPol GAZ a Gazprom és a lengyel PGNiG közös vállalkozása, amely a Jamal-Európa gázvezeték lengyel szakaszának tulajdonosa.