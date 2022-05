Ukrajnai háború

Zeman engedélyezte 103 cseh állampolgár belépését az ukrán fegyveres erők kötelékébe

Milos Zeman államfő engedélyezte 103 cseh állampolgár belépését az ukrán fegyveres erők kötelékébe - jelentette be Jirí Ovcácek elnöki szóvivő szerdán a Twitteren. Az államfő döntését Petr Fiala kormányfőnek is alá kell még írnia.



Az államfő és a kormányfő még március elején megállapodott, hogy azok a cseh állampolgárok, akik Ukrajnába mennek az orosz hadsereg ellen harcolni, büntetlenséggel számolhatnak.



Csehországban jelenleg hatályos törvény tiltja a külföldi hadseregekben történő szolgálatot, erre csak az államfő, mint a hadsereg főparancsnoka adhat külön és személyre szóló engedélyt.



"Megállapodtunk, hogy garantálni tudjuk a büntetlenséget elnöki kegyelemmel és az én ellenjegyzésemmel" - mondta akkor Petr Fiala újságíróknak. Rámutatott: azért választották ezt a megoldást, mert nincs lehetőség arra, hogy az állampolgároknak kollektív engedélyt adjanak az országhatárokon túli harcokban történő részvételre, s tekintettel az érdeklődők magas számára az sem lehetséges, hogy egyenként vizsgálják meg a kérvényeket. Március elején mintegy 300, ilyen irányú kérvényt tartottak nyilván a cseh hivatalok, a védelmi tárca szerint azóta ez mintegy négyszázra emelkedett.



Milos Zeman a kormányfővel egyeztetve azonban időközben megváltoztatta az eredeti álláspontját, s úgy döntött, hogy mégis egyéni engedélyeket ad ki minden, Ukrajnában harcolni akaró cseh állampolgárnak. A kérvényeket előzőleg a védelmi és a belügyi tárca is megvizsgálja.



Eddig 103 kérvényt véglegesített és adott ki az elnöki hivatal. Jirí Ovcácek szerint Zeman azért változtatta meg korábbi álláspontját, mert minden formában támogatni akarja az orosz agresszió ellen harcoló Ukrajnát.