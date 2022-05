USA

Trump visszatérhet a Twitterre, Elon Musk visszavonja a letiltását

Elon Musk, a Twitter mikroblog-szolgáltató új tulajdonosa visszavonja Donald Trump volt amerikai elnök letiltását a közösségi médiaplatformról - ezt maga Musk közölte.



Musk erről a Financial Times című brit lap autók jövőjéről szóló konferenciáján videóösszeköttetés útján beszélt. A milliárdos, aki magát "a szólásszabadság abszolutistájának" nevezi, nemrég 44 milliárd dolláros megállapodást írt alá a mikroblog-szolgáltató megvásárlásáról. A mikroblog-szolgáltató még nincs teljesen a tulajdonában, ugyanis még a részvényeseknek is szavazniuk kell a vásárlásról.



Musk arról beszélt a rendezvényen, hogy Trump fiókjának letiltása a Twitterről nem hallgattatta el a volt elnököt, hanem csak felerősítette nézeteit a politikai jobboldalon lévő hívei körében. Mint fogalmazott, a tilalom "erkölcsileg tarthatatlan és egyenesen ostoba" dolog volt.



Hangsúlyozta, hogy csak ritka esetekben szabadna törölni a felhasználói fiókokat, ha például kéretlen levélszemetet terjesztenek. Mint mondta, az illegális, vagy destruktív tartalmú bejegyzéseket ugyanakkor törölni, illetve láthatatlanná kell tenni, a fiókokat azonban nem szabadna végérvényesen törölni.



Egyben hozzátette, hogy új funkciókkal tervezi fejleszteni a Twitter szolgáltatásait.



Musk kifejtette: a Twitter alapítója és volt vezérigazgatója, Jack Dorsey egyetért vele mindebben.



Nem sokkal ezt követően Dorsey megerősítette, hogy egyetért vele. "Az általános tiltás általában a mi kudarcunk és nem is működik" - írta a Twitteren az alapító.



Trump nemrég a Fox konzervatív televízió hírműsorának nyilatkozva közölte, hogy akkor sem áll szándékában visszatérni a Twitterre, ha Musk megveszi a céget és visszaállítja az ő fiókját is. Elmondta, hogy e helyett saját közösségi hálózatát, a Truth Socialt fogja használni.



Trumpot a Twitter a Capitolium épületének tavaly január 6-i ostroma nyomán tiltották ki a közösségi médiaplatformról. A Twitter akkor "további erőszak szításának veszélyével" indokolta lépését. A volt elnöknek több mint 88 millió követője volt a Twitteren.