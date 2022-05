Koronavírus-járvány

WHO-főigazgató: Kína jelenlegi Covid-stratégiája fenntarthatatlan

Kína jelenlegi Covid-stratégiája fenntarthatatlan, tekintettel mindarra, amit a koronavírusról tudunk - jelentette ki keddi genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.



"Figyelembe véve a vírus viselkedését, nem gondoljuk, hogy (a kínai stratégia) fenntartható lenne" - fogalmazott a WHO főigazgatója a kínai hatóságok járványkezelési stratégiáját kommentálva.



Kína zéró-Covid néven ismert járványkezelési stratégiájának célja, hogy a fertőzéses napi esetek számát minél gyorsabban nullára csökkentse. Ennek érdekében akár egyetlen fertőzéses eset regisztrálása után is emberek tömegeit kötelezhetik karanténra, amennyiben például a fertőzött személlyel egyazon lakónegyedben laknak, vagy kapcsolatba kerültek a vírushordozóval.



Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója a főigazgató beszédét követő felszólalásában arról szólt, hogy a zéró-Covid emberi jogokra, valamint az ország gazdaságára gyakorolt hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni.



Felidézte ugyanakkor, hogy Kínából tizenötezer halálesetet jelentettek, amióta a vírust első alkalommal azonosították 2019 februárjában Vuhan városában, és ez a szám viszonylag alacsony összehasonlítva az Egyesült Államokban regisztrált csaknem egymillió halálesettel, vagy Indiával, ahol több mint félmillióan estek a kór áldozatául. Mindezt figyelembe véve - fogalmazott Ryan - érthető, hogy a világ legnépesebb országa kemény intézkedésekkel próbál gátat szabni a vírus terjedésének.



Sanghaj április eleje óta áll vesztegzár alatt. Az elmúlt napokban pedig Pekingben is parkokat zártak be és teljesen felfüggesztették a tömegközlekedést a főváros azon részein, ahol a legtöbb fertőzöttet regisztrálták.