Háború

Putyin-hasonmás parádézott a Győzelem napi ünnepségen?

A Győzelem napja előtt több napra eltűnt Putyin. Már akkor találgatták, hogy az orosz ünnepnap előtt vagy után műtik-e meg az orosz elnököt, ugyanis állítólag súlyos beteg. Egészségügyi állapota miatt elképzelhető, hogy nem ő jelent meg, arca sem volt puffadt annyira és a szája is más volt kicsit.

Már korábban is lehetett olvasni róla, hogy egészségügyi gondjai vannak. Feltűnő volt, hogy amikor séta közben beszélt, a jobb karját is mozgatta, amikor nem figyelt oda erre. Ezt pedig csak egy hasonmás tudja elrontani.

Ugyanis KGB-tisztként azt a díszlépést tanulta, hogy leszorítják a törzsük mellé az egyik karjukat, és ez olyannyira berögződött, hogy nem tudja levetkőzni évek múlva sem. A KGB-ben ugyanis azt tanították, hogy a fegyvert szorítsák a testükhöz, a jobbkezesek a jobb karjukkal teszik ezt természetesen, és rézsútosan haladnak előre, hogy kisebb célpontot mutassanak az ellenségnek. Így:

Ennek ellenére a „Győzelem napi Putyin” még gesztikulált is a jobb kezével beszélgetés közben, ami már több mint gyanús. Feltűnő volt, hogy a hosszú séta alatt is energikus volt, miközben előtte a pódiumon takaróval is be volt takarva.

Érdekes módon a kézremegésének se volt semmi nyoma. Pedig korábban ettől volt hangos a sajtó.

Itt volt elbújva az igazi Putyin?