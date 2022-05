Ukrajnai háború

Dél-Ukrajnát lövik az oroszok, halálos áldozata is van az Odesszát ért újabb támadásnak

Legalább egy ember meghalt és öten megsebesültek a dél-ukrajnai Odesszát keddre virradóra ért orosz rakétatámadásokban - közölte az ukrán hadsereg déli műveleti parancsnoksága a Facebookon.



A bejelentés szerint hét rakéta csapódott a város területére, a becsapódások nyomán tűz ütött ki, az oltás folyamatban van.



Hétfőn, Denisz Smihal miniszterelnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke odesszai látogatása során három rakétatámadás érte a Fekete-tenger partján fekvő várost, ekkor két sebesültet jelentettek.



Az orosz erők az elmúlt napokban Ukrajna délkeleti részén vonták össze csapataikat annak érdekében, hogy összeköttetést alakítsanak ki a Donyec-medence Moszkva-barát milíciák ellenőrizte területei és az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím félsziget között. A műveletek elérték a harcoktól mind ez idáig viszonylag megkímélt, az ukrán-román határtól 200 kilométerre fekvő Odesszát is.



Az ukrán vezérkar emellett kedden azt közölte, hogy folytatódnak a harcok a Donyeck megyei Limanban és a luhanszki Szeverodonyeckben is.



Mindeközben az ukrán parlament emberi jogi biztosa, Ljudmila Deniszova újságíróknak azt mondta, az orosz erők már több mint egymillió ukrán állampolgárt, köztük mintegy 200 ezer gyereket hurcoltak el Oroszországba. Az ukrán hatóságok értesülése szerint sokakat közülük előbb fogságban tartanak, ahol kínzásoknak is alávetik őket.



Ugyanekkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította a nemzetközi közösséget, segítsenek véget vetni az ukrán kikötők orosz blokádjának, lehetővé téve ezzel a gabonaexportot.



Hétfői Twitter-üzenetében Charles Michel szintén kiemelte: Odessza raktáraiban rengeteg gabona és kukorica vár elszállításra, s a blokádnak "rettenetes következményei lesznek sok, kiszolgáltatott helyzetben lévő országra nézve".