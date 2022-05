Ukrajnai háború

Biden aláírta a 'kölcsönbérleti' törvényt, ami megkönnyíti, hogy Amerika katonai felszereléseket küldjön Ukrajnába

Amerikai idő szerint hétfő délután, a Fehér Ház Ovális irodájában látta el kézjegyével Joe Biden amerikai elnök az ukrán demokrácia védelmében hozott 2022-es kölcsönbérleti törvényt (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), amely megkönnyíti, hogy az Egyesült Államok katonai felszereléseket küldjön Ukrajnába - számolt be hétfőn az amerikai sajtó.



Biden megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja az ukránokat, akik "az országukért és demokráciájukért harcolnak Putyin kegyetlen háborújával szemben". Az elnök úgy fogalmazott: "az ukránok minden nap az életükért küzdenek. A harc nem olcsó, de az agressziónak való engedelmeskedés még költségesebb."



A szakértők szerint a jogszabály a második világháborús úgynevezett "kölcsönbérleti" program újraindítását jelenti, amely akkor hozzájárult a náci Németország legyőzéséhez. A hétfőn aláírt törvény lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy katonai felszerelést kölcsönözzön vagy lízingeljen Ukrajnának, illetve más kelet-európai szövetséges országoknak. Az egyesek által szimbolikusnak tartott törvényjavaslatot a múlt hónapban kétpárti támogatással fogadta el az amerikai törvényhozás.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Twitter-bejegyzésében üdvözölte a törvényjavaslat aláírását. "A kölcsönbérleti törvény mai aláírása történelmi lépés. Meggyőződésem, hogy együtt újra győzni fogunk. És meg fogjuk védeni a demokráciát Ukrajnában és Európában, mint 77 évvel ezelőtt" - fogalmazott Zelenszkij.



Biden a múlt héten jelentette be, hogy további 150 millió dolláros katonai segélyt küld Ukrajnának, amivel a kormány szerint majdnem kimerítették a Kongresszus által engedélyezett forrásokat.



A törvényhozás márciusban 13,6 milliárd dolláros kiadást engedélyezett az "Ukrajnával kapcsolatos biztonsági, gazdasági és humanitárius segítségnyújtásra." Biden csaknem két hete az eddigi amerikai katonai segély több mint tízszeresét, 33 milliárd dollárt kért a kongresszustól Ukrajna támogatására, ráadásul az elnöki javaslat felhatalmazná az amerikai hatóságokat, hogy az orosz oligarchák befagyasztott amerikai vagyonának értékesítéséből befolyó összeget Ukrajnának adományozzák.



Sajtóinformációk szerint az amerikai törvényhozás demokrata képviselői egy olyan tervet készítenek elő, amely közel 40 milliárd dollárra emelné az ukrajnai segélycsomagot, és - egyes források szerint - elképzelhető, hogy erről már kedden szavazhat a képviselőház.