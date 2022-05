Háború

Megtámadták az orosz nagykövetet Varsóban - videó

Vörös folyadékkal öntötték le Szergej Andrejevet, Oroszország lengyelországi nagykövetét egy varsói koszorúzási ünnepségen hétfőn. A diplomatát a II. világháborúban elesett Vörös Hadsereg katonáinak tiszteletére tartott megemlékezésen támadták meg.



Az eseményről készült videón látható, amint Andrejevet ukrán zászlókkal tüntetők egy csoportja veszi körül.

Május 9-e az a nap, amikor Oroszország és több más ország a náci Németország és szövetségeseinek legyőzését ünnepli. Az ukrán felkelő hadsereg a konfliktus során Berlin partnere volt. Vezetőjét, Sztepan Banderát - aki ismert náci kollaboráns volt - a mai kijevi kormány hősként tartja számon.



A nagykövetség a múlt héten közölte, hogy a lengyel hatóságok "ajánlották" a hagyományos koszorúzási ceremónia, valamint a halhatatlan ezred felvonulásának lemondását, amelyen a háborúban harcoló rokonok arcképét viszik az emberek.



Az értesítést Oroszország ukrajnai katonai akciója miatt adták ki - közölte a nagykövetség. A képviselet lemondott minden más győzelemnapi rendezvényt, de úgy döntött, hogy hétfőn folytatja Andrejev látogatását a katonai temetőben.



A nagykövet a RIA Novosztyi szerint elmondta, hogy nem esett baja. A folyadékot eredetileg festéknek jelentették. Andrejev azonban később azt mondta, hogy szirup volt.



Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő elítélte a "neonácizmus támogatói" által elkövetett támadást. A győzelem napi ünnepség megzavarása, valamint a szovjet korabeli második világháborús emlékművek és temetők elleni korábbi támadások "azt bizonyítják, ami már eddig is nyilvánvaló volt, hogy Nyugaton a fasizmus reinkarnációjának irányt szabtak" - mondta.



A külügyminisztérium tiltakozott az incidens ellen, azzal vádolva Varsót, hogy "a neonáci huligánok kedvében jár". Moszkva követelte, hogy Lengyelország szervezzen új koszorúzási szertartást, és garantálja "a teljes biztonságot".



Varsó az ukrajnai orosz offenzíva legélesebb bírálói közé tartozik, és keményebb szankciókat sürget Moszkvával szemben.



Lengyelország 3 millió menekültet fogadott be, miután Oroszország február végén megtámadta Ukrajnát, és ebből csaknem 2 millióan továbbra is az országban tartózkodnak - mondta Andrzej Duda elnök ebben a hónapban.