Izrael

Letartóztatták az izraeli miniszterelnök családját fenyegető levelekkel zaklató nőt

Az izraeli rendőrség bejelentette hétfőn, hogy letartóztatta, és kihallgatja azt a 65 éves dél-izraeli nőt, aki lőszereket és fenyegető leveleket küldött Naftali Bennett miniszterelnök családtagjainak - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



Az elmúlt hetekben egy mind ez idáig ismeretlen tettes két fenyegető levelet küldött a Bennett családnak, s mindkettőben egy-egy lőszer is volt. Egyiket csaknem két hete Gilat Bennettnek, a kormányfő feleségének címezte, a másodikat pedig három nappal később Joni Bennettnek, a miniszterelnök 16 éves fiának.



A fenyegetések nyilvánosságra kerülése után a miniszterelnöki hivatal biztonsági tisztviselői úgy döntöttek, hogy fokozzák a Bennett család biztonsági felügyeletét, és a rendőrség nyomozni kezdett a feladó után közösen a Sin Bet belbiztonsági szolgálat illetékeseivel. A nyomozás további eredményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



"A politikai viszály, bármilyen mély is legyen, nem vezethet erőszakhoz, megfélemlítéshez és halálos fenyegetésekhez"- nyilatkozta Bennett a levelek kézhez vétele után.



"Mindent meg kell tennünk olyan vezetőként és állampolgárként, akiknek jövője és gyermekeik jövője ebben az országban van, hogy az ilyen jelenségek egyszerűen ne létezhessenek. Lejjebb kell csavarnunk a politikai vita lángját" - tette hozzá.



"Annyira szomorú, hogy ilyen dolgok történnek az uszítás miatt, és az emberek agyát olyan emberek mossák át, akiknek megvan ehhez a felületük és a befolyásuk. Megérdemlik, hogy börtönbe kerüljenek az agymosásért, amelyet az emberekkel tesznek" - írta Bennett középiskolás korú fia Instagram-fiókján, amely az izraeli fiatalok körében igen népszerű.



"Bárcsak 50 évvel ezelőtt éltünk volna, abban az időben, amikor az emberek még tisztelték egymást, ha nem is értettek egyet, nem buzdítottak gyilkosságra" - tette hozzá a Joni Bennett.