Ukrajnai háború

Zelenszkij szerint Ukrajna ezt a háborút is meg fogja nyerni

Ukrajna újabb győzelemért küzd, és meg fogja nyerni Oroszországgal folytatott háborúját is - jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a második világháborúban aratott győzelem 77. évfordulója alkalmából közzétett videóüzenetében.



"Bár az odavezető út nehéz, nincs kétségem a győzelem felől" - fogalmazott Zelenszkij, s hozzátette: bár Oroszország azt képzelte, Ukrajna nem ünnepli meg a győzelem napját, az ukránok nem hagyják, hogy Moszkva elvegye tőlük a dicsőséget.



"Győztünk 1945-ben, győzni fogunk most is" - jelentette ki.



Az elnök vasárnap esti videóüzenetében - amelyen lebombázott épületek előtt állva szólt az emberekhez - már leszögezte: az egész szabad világ tudja, hogy Ukrajna a jó oldalon áll, Oroszország pedig veszíteni fog, "mert a gonosz mindig veszít".



"Oroszország elfelejtett mindent, amely valaha fontos volt a második világháború győztesei számára, de a világ, s Ukrajna nem" - jelentette ki Zelenszkij, s aláhúzta: Ukrajna immár bebizonyította, hogy "a szabad világ és az egységes Európa része", "ezzel ellentérben azonban Moszkva magára maradt". Hangsúlyozta azt is, hogy itt az idő súlyt adni a világháború áldozataira célzó "soha többé" kifejezésnek, amelyet minden május 9-én hangoztatnak.



A ma élő ukránok a nácik ellen harcolók leszármazottai, és utódaik ismét győzni fognak, és akkor ismét béke lesz - fogalmazott.