Háború

Japán figyelmeztetés - Kelet-Ázsia holnapra Ukrajna lehet!

Fumio Kishida japán miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy egy ukrán típusú fegyveres konfliktus törhet ki Kelet-Ázsiában. Kifejtette, hogy a Tajvani-szorosban a béke és a stabilitás kulcsfontosságú Tokió és a nemzetközi közösség számára.



"Együtt kell működnünk szövetségeseinkkel és a hasonlóan gondolkodó országokkal, és soha nem szabad eltűrnünk egyoldalú kísérletet arra, hogy erő alkalmazásával megváltoztassuk a status quo-t az Indo-csendes-óceáni térségben, különösen Kelet-Ázsiában" - mondta Kishida csütörtökön Londonban, brit kollégájával, Boris Johnsonnal folytatott megbeszélésén.



"Ukrajna holnap Kelet-Ázsia lehet" - tette hozzá a japán miniszterelnök.



Kishida elmondta, hogy Japán továbbra is elkötelezett amellett, hogy a Tajvan körüli kérdéseket, amelyeket Peking ellenőrzése alá akar vonni, párbeszéd útján oldják meg.



A szigetország nem sokkal azután emelte a riasztási szintet, hogy Oroszország február végén megtámadta a szomszédos országot. Joszif Wu külügyminiszter szombaton reményét fejezte ki, hogy Kína szankciókat fog kapni, ha erővel fenyegeti a szigetet vagy megszállja azt. Tajvan és Kína korábban azzal vádolta egymást, hogy feszültséget szítanak a térségben.



Peking annak idején helytelennek minősítette Tajvan Ukrajnához való hasonlítását. Kishida újabb megjegyzéseire reagálva pénteken Zhao Lijian külügyminisztériumi szóvivő azt mondta: "Ha a japán fél őszintén törekszik a kelet-ázsiai béke és stabilitás fenntartására, akkor azonnal fel kell hagynia a nagy országok közötti konfrontáció provokálásával".



A múlt hónapban a Japánban kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) - többek között az ukrajnai orosz katonai hadjáratra hivatkozva - javaslatot nyújtott be a Nemzeti Védelmi Program Irányelveinek, az ország legfőbb katonai stratégiai dokumentumának aktualizálására. A japán média szerint a lépés olyan változtatásokat tartalmaz, amelyek lehetővé tennék Japán számára, hogy "ellencsapás képességeket" szerezzen az ellenséges támaszpontok és parancsnoki központok megtámadására.



Decemberben az Egyesült Államok és Japán vészhelyzeti katonai tervet készített a Kyodo News szerint egy esetleges Kína és Tajvan közötti konfliktusra válaszul. Kína korábban azzal vádolta Japánt, hogy beavatkozik a tajvani ügyekbe, amelyeket belügynek tekint.



Samuel Paparo admirális, az amerikai haditengerészet csendes-óceáni flottájának parancsnoka áprilisban azt mondta, hogy Peking tanulmányozza az orosz-ukrán konfliktust, és hogy a jelenlegi körülmények között egy esetleges tajvani invázió "rendkívül kiszámíthatatlan" lenne.



Liz Truss brit külügyminiszter a múlt hónap végén azt mondta, hogy a "globális NATO-nak" fel kell fegyvereznie Tajvant, ahogyan Ukrajnát is felfegyverezte, egyéb követelmények mellett.

Tajvant saját kormánya irányítja, miután a szárazföldi Kínában 1949-ben véget ért a polgárháború. Peking fenntartja, hogy a békés újraegyesítést részesíti előnyben, de megtorlást ígért, ha Tajpej hivatalosan is kikiáltja függetlenségét.



Az Egyesült Államok és számos más nemzet nem hivatalos diplomáciai kapcsolatot tart fenn a szigettel. Joe Biden elnök tavaly azt mondta, hogy az Egyesült Államok megvédi Tajvant, ha Kína megszállja.