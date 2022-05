Ukrajnai háború

CIA igazgató: Kína az ukrán háború kárán tanulva fogja megtámadni Tajvant

Hszi Csin-ping kínai elnököt "elbizonytalanította" a Nyugat reakciója Oroszország ukrajnai katonai műveletére, és "alaposan megvizsgálja, milyen tanulságokat kellene levonnia" és alkalmaznia egy esetleges tajvani invázióra - spekulált William Burns CIA-igazgató egy szombati konferencián.



A Financial Times washingtoni rendezvényén felszólalva Burns elmondta hallgatóságának, hogy ügynöksége felmérte, hogy Oroszország kelet-ukrajnai előrenyomulása és a Nyugat reakciójának mértéke befolyásolhatja Peking Tajvannal kapcsolatos terveit.



"Úgy látjuk... hogy Hszi Csin-pinget kissé elbizonytalanítja az a reputációs kár, amelyet Kína számára az ukránok elleni brutális orosz agresszióval való összefüggés okoz, és bizonyára elbizonytalanítja a háború okozta gazdasági bizonytalanság is" - állította Burns.



A kémfőnök hozzátette, hogy szerinte Kínát meglepte "az a tény, hogy amit Putyin tett, az közelebb hozza egymáshoz az európaiakat és az amerikaiakat", és "alaposan megvizsgálja, milyen tanulságokat kell levonnia" Tajvan esetleges elfoglalására.

Miközben amerikai szakértők és politikusok - valamint Tajpej és a tágabb kelet-ázsiai régió vezetői - többször figyelmeztettek arra, hogy Oroszország Ukrajna elleni offenzívája "felbátoríthatja" Kínát, hogy Tajvan ellen lépjen, ez nem következett be. Peking fenntartja, hogy Tajvan az ő területe, de a sziget elleni közelgő inváziónak vagy támadásnak semmi jele nem mutatkozott.



A tajvani hadsereg azonban az elmúlt hónapokban éleslövészetet tartott, és az amerikai kormány nyomást gyakorolt Tajpejre, hogy rendeljen olyan amerikai fegyvereket, amelyeket egy kínai tengeri invázió visszaverésére terveztek. Peking eközben a jelentések szerint számos alkalommal behatolt a sziget légvédelmi övezetébe, a legutóbbi, pénteki behatolásban nukleáris képességű bombázók vettek részt - közölte a tajvani nemzetvédelmi minisztérium.



"Egy percig sem gondolom, hogy az ukrajnai konfliktus idővel meggyengítette Hszi eltökéltségét, hogy megszerezze az ellenőrzést Tajvan felett" - folytatta Burns szombaton. Azt állította, hogy az ukrajnai események minden bizonnyal "befolyásolják a számításaikat".



Kína ellenállt a nyugati felhívásoknak, hogy elítéljék és szankcionálják Oroszországot az ukrajnai háború miatt, és a NATO hidegháború utáni kelet-európai terjeszkedését nevezte meg a konfliktus kulcstényezőjének. Peking elítélte az olyan, szerinte az USA által vezetett, Kína-ellenes szövetségek létrehozására irányuló erőfeszítéseket is, mint például az "AUKUS" (USA, Egyesült Királyság és Ausztrália) és a "Quad" (USA, Ausztrália, India és Japán) paktumok.



Bár Burns szerint Xi "minden hangsúlyt" a "kiszámíthatóságra" helyez, nem valószínű, hogy Pekinget túlzottan aggasztja a kémfőnök által említett "reputációs kár". Kína már korábban is ostorozta az Egyesült Államokat és az EU-t, amiért emberi jogi visszaélésekkel vádolták, és válaszul "háborús bűnökkel" vádolta Washingtont. Hasonlóképpen, amikor a NATO vezetése Oroszország elítélésére szólította fel, a kínai külügyminisztérium márciusban azt mondta, hogy nem fogja meghallgatni "a nemzetközi jog megsértőjének kioktatását az igazságszolgáltatásról".