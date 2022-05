Megrázó üzenetet írt egy 8 éves gyerek Ukrajnában

Az ukrajnai háború pusztító hatással van az ország gyermekeire. Megerősített jelentések szerint az első hat hétben az ukrán gyermeknépesség közel kétharmada kényszerült elhagyni otthonát.



Ennek ellenére még mindig sokan az ukrajnai háború pusztító utóhatásai alatt sínylődnek.



Az orosz bombák elől bújt el a felforgatott Ukrajnában egy nyolcéves gyermek is, akinek szomorú feljegyzése futótűzként terjed.



A gyerek feljegyzése összefoglalja azokat az elképzelhetetlen veszteségeket, amelyeket a gyerekek elszenvedtek egy olyan korban, amikor az egész életüknek a játszóterekről, a barátokkal töltött vidám időkről és a családjukról kellett volna szólnia.



A gyerek naplóbejegyzését Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter osztotta meg a Twitteren.

'Since Feb 24, my two dogs have died, and my grandma Halya, and my beloved Mariupol', wrote 8yo Yehor in his diary while hiding from Russian bombs. His grandpa died too. He, his sister, and their mother were wounded.



Ukraine will never give up or get tired. We have to prevail. pic.twitter.com/ZVGgm4kUXD