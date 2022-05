Hatalmas robbanás pusztított el egy kubai szállodát - videó

Hatalmas robbanás rázta meg pénteken a havannai Saratoga Hotelt, amely az épület több emeletét is lerombolta. A robbanás oka egyelőre tisztázatlan, és az áldozatokról sincsenek becslések.



A robbanás helyi idő szerint délelőtt 11 óra körül történt, és szemtanúk a helyi médiának azt mondták, hogy a robbanás "úgy hangzott, mint egy bomba".



A szálloda közvetlenül a kubai Nemzeti Capitolium épületével szemben található, amely az ország parlamentjének székhelye.



Több százan gyűltek össze az utcákon, miközben a rendőrség és a mentőcsapatok megkezdték a romok között a túlélők felkutatását.



Egy szemtanú a CNN Brasilnak elmondta, hogy a szálloda, amely az egyik legnépszerűbb a városban, a járvány miatt szinte üres volt. Egyes jelentések szerint a szállodával szemben lévő iskolát is kiürítették a robbanást követően.



A szálloda honlapja szerint egy luxusszálloda, amely Havanna történelmi központjában található, 96 szobával, két bárral, két étteremmel, gyógyfürdővel és edzőteremmel. Az épület eredetileg 1880-ban épült, és 1933-ban alakították át szállodává.

NEW: A large explosion has taken place at the historic Saratoga Hotel in Havana, Cuba.



No word on injuries as a massive rescue operation is currently underway.

pic.twitter.com/418jWEr6F7