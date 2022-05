Kémkedés

Katalán függetlenségi politikusokat figyelt meg a spanyol hírszerzés

A spanyol hírszerző központ (CNI) 18 katalán függetlenségi politikust figyelt meg bírósági felhatalmazás alapján - közölte a spanyol sajtó pénteken.



A beszámolók szerint Paz Esteban, a spanyol hírszerzés igazgatója csütörtökön, zárt ajtók mögött tartott, parlamenti bizottsági meghallgatásán adott erről tájékoztatást a pártok frakcióvezetőinek. Az ülésre a képviselők nem vihettek be sem mobiltelefont, sem táblagépet, az elhangzott információkkal kapcsolatban pedig titoktartás kötelezi őket.



Az ABC című napilap a cikkében pénteken arról írt, hogy az igazgató bemutatta a legfelsőbb bíróság megfigyelést engedélyező végzéseit, amelyeket a tanácskozás résztvevői tanulmányozhattak és kijegyzetelhettek, de másolatot nem készíthettek róluk.



A megfigyeltek közt szerepel Pere Aragonés jelenlegi katalán elnök is, aki 2021 májusa óta van hivatalban, de kormányzati pozíciót 2018 júniusától tölt be az autonóm tartományban.



Az El País című napilap úgy értesült, hogy a függetlenségi politikusnak nem a hivatali telefonját, hanem egy második készülékét figyelték meg, viszont az elnök környezetéből azt állították az újságnak, hogy ez kizárt, mivel csakis egy mobiltelefont használ.



"Követelem, hogy megismerhessem, melyik bíró adott erre felhatalmazást, ahogyan azt is, hogy milyen okok vezetnek egy politikai vezető utáni kémkedéshez" - reagált Pere Aragonés a Catalunya Rádiónak, hangsúlyozva, hogy "demokráciában nem kémkednek más pártok vezetői után".



Mint mondta, a központi kormányba vetett bizalom megszakadt, "nullán van".



Az El País kormányzati forrásokra hivatkozva azt írta: a kabinetnek nem volt tudomása a katalán vezetők után kémkedésről.



A sajtóbeszámolók szerint a spanyol hírszerzés vezetője azt nem fedte fel, hogy a megfigyelések mikor történtek és milyen módszerrel.



A spanyol kormány hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy a Pegasus nevű kémprogrammal figyelték meg Pedro Sánchez spanyol kormányfő és Margarita Robles védelmi miniszter mobiltelefonját 2020 májusában és júniusában.



A kormány az ügyben a központi büntetőbírósághoz fordult és átadta az eddig összegyűlt összes információt. A bíróság azóta a nyomozás titkosításáról döntött.