Terrorizmus

Azonosították a csütörtök esti palesztin merénylőket Izraelben

Megnevezték a csütörtök este három embert meggyilkoló két palesztin merénylőt Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet pénteken.



A rendőrség péntek reggel közzétette a terrortámadással gyanúsított, szökésben lévő 19 éves Asszad Al-Rafai, és a 20 éves Cabhi Abu Sakír fényképét, akik a Ciszjordániában lévő Dzsenin melletti Romana nevű falu lakói.



A merénylet összesen 16 gyermeket tett árvává: a 44 éves Jonatan Havakuk öt, a 35 éves Oren Ben Jiftach hat, ás a 49 éves Boáz Gol öt gyermek édesapja volt. A Petach Tikván lévő Beilinszon kórházban tovább küzdenek az orvosok a fejszés támadás két sebesültjének életéért.



Naftali Bennett miniszterelnök helyzetértékelést tartott Beni Ganz védelmi miniszterrel, Jair Lapid külügyminiszterrel, Jákov Sabtáj rendőrfőnökkel, Omer Barlev belbiztonsági miniszterrel, Aviv Kochavi vezérkari főnökkel, valamint a Moszad és a Sin Bet biztonsági szolgálat vezetőjével.



"Ellenségeink gyilkos hadjáratot indítottak a zsidók ellen" - nyilatkozott Bennett a merényletet követően. "Az a céljuk, hogy megtörjék szellemünket, de kudarcot fognak vallani. Elkapjuk a terroristákat és segítőiket, és megfizetik tetteik árát. Szívem mélyéből részvétem küldöm a meggyilkoltak családjainak" - tette hozzá Bennett.



Antony Blinken amerikai külügyminiszter is közleményt adott ki, amelyben ártatlan emberek elleni borzalmas támadásnak nevezte a merényletet, és különösen ördöginek mondta, hogy az izraeli függetlenség napjának végén hajtották végre.



Mahmúd Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke csütörtök este elítélte a három izraeli megölését. Abbász ugyanakkor elítélte "a népünk, valamint a muszlimok és keresztények szent helyei elleni folyó támadásokat" is, amelyek szavai szerint "feszültséget és instabil légkört teremtettek".



A Gázai övezetet irányító iszlamista Hamász terrorszervezet méltatta az ultraortodox Elád városban fejszékkel és késekkel végrehajtott merényletet.



Jahije Szinvár, a Hamász gázai vezetője a múlt hétvégén felszólította a palesztinokat, hogy támadják meg az izraelieket bármilyen, rendelkezésükre álló fegyverrel, beleértve a baltákat is.



Csütörtök este két palesztin terrorista fejszékkel és késekkel támadt a járókelőkre az Izrael középső részén lévő ultraortodox Elad nevű város parkjában a függetlenség napja végeztével. A március végén kezdődött, izraeliek elleni terrorhullámban eddig 18 embert öltek meg merénylők.