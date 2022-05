Háború

Ezért tűnt el Putyin

Vlagyimir Putyin a hatalom átadását tervezheti, miután egyre több pletyka kering egészségi állapotáról - állítják.



A 69 éves orosz elnök állítólag műtét előtt áll, valószínűleg rák miatt, a Kremlből kiszivárgott állítólagos információk szerint.



Ez azután történt, hogy a General SVR Telegram-csatornán - amelyet állítólag az Orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat volt altábornagya vezet - az orvosok közölték, hogy a műtét "rövid időre" cselekvésképtelenné teszi.



És mint ilyen, állítólag rövid időre átadja a hatalom irányítását egy segítőjének.



Hivatalos megerősítés nem érkezett azzal kapcsolatban, hogy Putyin megbetegedett volna.



A közelmúltbeli nyilvános szerepléseken azonban - miközben csapatai folytatják az ukrajnai barbár inváziót - remegő kezűnek és duzzadt arcúnak látszik.



Ez olyan feltételezésekhez vezetett, hogy többféle betegségben szenvedhet, beleértve a demenciát vagy a Parkinson-kórt.



Egyesek szerint mindez Moszkva trükkje lehet, tekintve, hogy Putyin kormánya milyen szigorúan ellenőrzi az ország sajtóját.



A Telegram-csatorna, amelyet feltehetően valaki "Viktor Mihajlovics" álnéven működtet, állítólag közzétett egy videót, amely szerint az elnök kétórás "szívhez szóló beszélgetést" folytatott Nikolai Patrusev segítőjével.



Az Oroszország Biztonsági Tanácsának titkára és korábban a Szövetségi Biztonsági Szolgálat vezetője is, állítólag arra készül, hogy néhány napra ideiglenesen leváltsa Putyint - írja a New York Post.



Az elnök állítólag azt is "világossá tette" Patrusevnek, hogy "szinte az egyetlen igazi bizalmasának és barátjának tekinti a hatalmi rendszerben".



Theresa Fallon, a brüsszeli Centre for Russia Europe Asia Studies (CREAS) alapítója és igazgatója a The Independentnek nyilatkozott: "Putyin elnök egészségi állapotával kapcsolatban sok a találgatás.



"Putyin mindig is igyekezett hangsúlyozni fittségét és életerejét, ami a márkájának része. A betegség nem illik bele Putyin "erős ember" narratívájába, amelyet a Kreml az évek során gondosan ápolt. Ez elgondolkodtató, hogy vajon tényleg valami más folyik-e a színfalak mögött"."



A múlt héten felbukkant egy videó, amelyen Putyin látszólag igyekezett leplezni remegő kezét, amikor üdvözölte Alekszandr Lukasenko fehérorosz vezetőt.



A rossz egészségi állapotáról szóló pletykák azután jelentek meg, hogy az állami tulajdonban lévő Oroszország-1 televíziós csatorna egy olyan videót sugárzott, amely azt mutatja, hogy Oroszország nukleáris fegyverrel eltörli Írországot.

A kisfilmet Dmitrij Kiszeljov, Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli munkatársa mutatta be.



Kiszeljov a videóban a "Brit-szigetek" elleni támadásról beszélt, miközben olyan felvételek hangzottak el, amelyeken Írország és Nagy-Britannia szigeteit egy nukleáris fegyverrel törlik le a térképről.



Egy másik felvételen Kiszeljov arról beszél, hogy Oroszország egy kísérleti orosz nukleáris víz alatti drónt használna arra, hogy "a Brit-szigeteket a tenger mélyére süllyessze".



A videót az ír kormány elítélte, a kormányfő "aggasztónak" nevezte.