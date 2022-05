Ukrajnai háború

Az EP az erőszak áldozatául esett nők számára sürgősségi fogamzásgátlást és terhességmegszakítást sürget

Az Európai Parlament a háború elől elmenekült nők és lányok védelmére és arra szólította fel az Európai Uniót és az összes befogadó- és tranzitországot, hogy biztosítsák az erőszak áldozatául esett nők számára a sürgősségi fogamzásgátlást és terhességmegszakítást.



Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, 462 szavazattal, 19 ellenszavazat és 89 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban az EP-képviselők elítélték a szexuális és nemi alapú erőszak háborús fegyverként való alkalmazását, és aggodalmuknak adtak hangot az egyre gyakrabban érkező hírekkel kapcsolatban, amelyek az Ukrajnából menekülő nőket és gyereket érintő emberkereskedelemről, kizsákmányolásról, nemi erőszakról és bántalmazásról szólnak - áll az EP közleményében.



A parlament szerint az uniós tagállamoknak mielőbb be kell azonosítaniuk és bíróság elé kell állítaniuk a menekült nők és lányok szexuális kizsákmányolásából hasznot húzó emberkereskedőket. A képviselők kiemelték, hogy a befogadóállomásokon gondoskodni kell a lányok és nők különleges szükségleteiről, köztük a szexuális és reproduktív egészség megőrzéséhez szükséges szolgáltatások elérhetőségéről. Ilyen - mint írták - az erőszak áldozatául esett nők számára biztosított sürgősségi fogamzásgátlás és terhességmegszakítás, de a szülészeti ellátás is.



Az EP arra szólított fel, hogy az unió minden rendelkezésére álló lehetőséget és erőforrást használjon ki a még Ukrajnában levő nők szexuális és reproduktív egészséghez kapcsolódó szükségleteinek kielégítésére. Ennek egyik módja, ha az EU humanitárius csomagokban és konvojokban egészségügyi csomagokat, köztük fogamzásgátlókat és a szexuális és reproduktív egészséghez szükséges termékeket küld Ukrajnába és a menekülteket fogadó szomszédos országokba, különösen oda, ahol "a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos nemzeti korlátozások leküzdésére" van szükség - írták.



Az állásfoglalás ezzel kapcsolatban Magyarországot is kiemelte, mint ahol a sürgősségi fogamzásgátlás és a korai szakaszban elvégzett abortusz az Ukrajnából menekülő várandós nők számára különböző okokból komoly akadályba ütközik vagy elérhetetlen.



A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben Bocskor Andrea és Járóka Lívia azt írta: Ukrajna az orosz agressziónak kitéve teljes körű segítségre szorul, egy humanitárius katasztrófát önös politikai célokra felhasználni azonban elfogadhatatlan.

A kárpátaljai Bocskor Andrea rámutatott: az ukrajnai nők nagyon nehéz időket élnek meg, ennek dacára az Európai Parlament ismét egy olyan jelentést készített, amely átpolitizált, számos esetben elrugaszkodik a tényleges problémáktól. Alaptalan hazugságokkal vádolja Magyarországot, mely már több százezer, a háború elől menekülő embert fogadott be. Az ideológiai játszmák helyett az uniónak is arra kellene törekednie, hogy a szörnyű traumákat átélt nők és gyermekek mielőbbi védelmet, megfelelő szállást, egészségügyi segítséget kapjanak, megoldják gyermekeik oktatását és megélhetésüket - jelentette ki.



Járóka Lívia azt közölte, hogy az állásfoglalás számos pontjában állít valótlanságot Magyarország és Lengyelország esetében, mely pontok cáfolatra szorulnak. Kijelentette: a fogamzásgátlás korlátozásának, az abortuszszabályozás törvényi lehetőségeinek és a menedékkérők fogadásának kérdésében is vitába kell szállni a szövegben foglaltakkal.



"Mindenkinek segítünk, aki az országunkban menedéket kér. Ukrajnának most segítségre van szüksége, és Magyarország segít" - tette hozzá az EP-képviselő.