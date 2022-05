Ukrajnai háború

Zelenszkijhez fordultak a mariupoli Azovsztal védői a sebesültek kimenekítésének érdekében

Az oroszok ismét megszegték a tűzszünet kihirdetésére tett ígéretüket, és nem hagyják kimenekíteni azokat a civileket, akik továbbra is az üzem föld alatti bunkereiben vannak. 2022.05.05 19:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz fordult csütörtökön a dél-donyecki Mariupolban lévő Azovsztal acélipari üzemet védő Azov ukrán ezred egyik vezetője azzal a felhívással, hogy gondoskodjon a sebesült ukrán katonákról - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.



"Már harmadik napja annak, hogy az orosz erők betörtek az Azovsztal területére. Véres harcok dúlnak. Az ukrán védelmi erők már 71. napja harcolnak szemtől szemben az ellenséggel" - mondta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett videoüzenetében Szvjatoslav Palamar, az ezred parancsnokhelyettese.



Kijelentette, hogy az oroszok ismét megszegték a tűzszünet kihirdetésére tett ígéretüket, és nem hagyják kimenekíteni azokat a civileket, akik továbbra is az üzem föld alatti bunkereiben vannak.



"Felszólítjuk a világközösséget, hogy evakuálják a civileket, és személyesen fordulunk a legfelsőbb főparancsnokhoz (az ukrán államfőhöz), hogy gondoskodjon a szörnyű gyötrelemben szenvedő sebesült katonákról. Teremtsenek lehetőséget a katonák holttesteinek elszállítására, hogy az ukránok búcsút vehessenek hőseiktől. Tegyenek megfelelő válaszlépéseket egy olyan kritikus helyzetre, amelyben az ellenség nem tart be semmilyen etikai normát, egyezményt vagy jogszabályt, és az egész világ szeme láttára pusztít el embereket" - fogalmazott Palamar.



A kijevi vezérkar közben arról számolt be csütörtöki helyzetjelentésében, hogy az ukrán csapatok visszaszerezték az ellenőrzést több településen az ország déli részén, Mikolajiv és Herszon megye közigazgatási határán.



A vezérkar legfrissebb összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 24 700 ezer orosz katona esett el, mintegy ezer került fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 196 orosz repülőgépet, 155 helikoptert, tíz hadihajót, 1092 harckocsit, 2651 páncélozott harcjárművet, 499 tüzérségi és 83 légvédelmi rendszert, valamint 169 rakéta-sorozatvetőt.



Valerij Zaluzsnij, az ukrán erők főparancsnoka a Telegramon közölte, hogy tájékoztatta Mark Milley tábornokot, az Egyesült Államok haderejének vezérkari főnökét az ukrajnai harci helyzetről. Elmondta neki, hogy a keleti országrészben, Harkiv és Izjum irányában az ukrán hadsereg ellentámadásba lépett az orosz erőkkel szemben. Utóbbiak azonban erőket csoportosítottak át a Donyec-medencébe, ahol heves harcok dúlnak Popaszna, Kreminna és Torszke térségében.



Zaluzsnij szavai szerint az orosz erők nagy számban vetnek be cirkálórakétákat, főként azzal a céllal, hogy megsemmisítsék az Ukrajnába irányuló katonai-műszaki segítségnyújtás logisztikai útvonalait. Hangsúlyozta ezért, hogy most "különösen aktuális", hogy Ukrajnát korszerű rakéta-sorozatvetőkkel lássák el.



A kelet-ukrajnai Zaporizzsjában május 8-án este hét órától május 10-én reggel ötóráig folyamatos kijárási tilalmat vezetnek be - közölte Anatolij Kurtyev polgármester a Facebookon. A döntést nem indokolta meg.

Az ukrán főügyészi hivatal közölte, hogy az orosz erők légicsapást mértek a Donyeck megyében lévő szvjatohirszki lavrára, a jelenleg óvóhelyként működő kolostorban heten megsebesültek. Az ukrán ortodox egyház tájékoztatása szerint a lavrában a szerzeteseken kívül mintegy 300 civil tartózkodik, köztük körülbelül ötven gyermek.