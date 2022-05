Koronavírus-járvány

WHO: a koronavírus halálos áldozatainak valós száma megközelíti a 15 milliót

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint a koronavírus-járvány halálos áldozatainak tényleges száma megközelíti a 15 milliót - derül ki a csütörtökön Genfben kiadott friss WHO-jelentésből.



A világszervezet tagországaiban hivatalosan bejegyzett halálos áldozatok száma körülbelül 6,2 millió. A becslésben azonban a WHO ezt kiegészítette azon elhunytak számával, akik a koronavírusos fertőződés előtt már más súlyos betegségekben szenvedtek, de az egészségügyi ellátórendszerek túlterheltsége miatt nem kapták meg időben a megfelelő ellátást, illetve hivatalosan más betegségben haltak meg, de koronavírusra nem is tesztelték őket.



Ezekre a tapasztalatokra reagálva a WHO arról is nyilatkozott: több erőforrásra volna szükség ahhoz, hogy az életmentő beavatkozásokat a jövőben ne kelljen elhalasztani egy hasonló egészségügyi válság esetén.



A világszervezet beszámolt arról is, hogy szakértőik bizonyos mértékű csökkenésre lettek figyelmesek a balesetek okozta elhalálozások számában. Ezt szerintük az magyarázza, hogy a koronavírus-járvány által bevezetett intézkedések következtében többen dolgoztak otthonról, ezáltal kevesebb munkahelyi és közúti baleset történt.



A WHO becsléseihez hasonló számokat közölt a Seattle-ben található Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézet (IHME). Az amerikai intézet 2021 végéig 15,4 millióra tette a koronavírus-járvány halálos áldozatainak számát.