Ukrajnai háború

Az Egyesült Államok felgyorsította az ukrán katonák kiképzését

Az ukrán katonákat külföldre viszik, és jobbára európai létesítményekben készítik fel őket a nyugati katonai eszközök és fegyverek használatára. 2022.05.05 16:18 MTI

Április eleje óta a Pentagon felgyorsította az ukrán katonák felkészítését a nyugati tüzérségi fegyverek, drónok és radarrendszerek használatára - jelentette helyi idő szerint szerda este a The Hill című washingtoni hírportál, védelmi illetékesekre hivatkozva.



A lap felidézi, hogy az ukrán katonák amerikai kiképzése nem újdonság: 2015-től egészen az orosz offenzívát megelőző hetekig összesen 23 ezer ukrán katonát készítettek fel Ukrajnában, főleg az amerikai nemzeti gárda tagjai. A lap szerint a Pentagon (amerikai védelmi minisztérium) a támadás megindítása előtti időszakban kivonta az amerikai katonákat a kelet-európai országból.



Az amerikai védelmi minisztérium az előző hónap végén tudatta, hogy a képzés nem állt le: az ukrán katonákat külföldre viszik, és jobbára európai létesítményekben készítik fel őket a nyugati katonai eszközök és fegyverek használatára.



"Gyorstalpalót kapnak azokon az eszközökön, amelyeket kapni fognak. Az a cél, hogy mielőbb hazatérhessenek, és ők maguk is kiképezhessék katonatársaikat az eszközök használatára" - mondta a lapnak Joseph Hilbert tábornok, az Európában működő 7. amerikai kiképző központ parancsnoka.



A The Hill példát is felhoz: azt írja, hogy az amerikai M777 típusú tarack használatára 220 ukránt képeztek ki. Washington 90 ilyen löveget ígért Kijevnek. Húsz embert pedig a Phoenix Ghost drónok vezérlésére készítettek fel, amelyből Ukrajna 121 darabra számíthat. "És ez még csak a kezdet" - mondta a portálnak egy védelmi illetékes.