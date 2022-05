Olaszország

Elon Musknak kínálják megvételre a szicíliai Török lépcső egy részét

A világhírű szicíliai fehér sziklaképződmény, a Török lépcső (Scala dei Turchi) egy darabját kínálja tulajdonosa eladásra Elon Musk amerikai milliárdosnak.



A 72 éves Ferdinando Sciabarra, akit tavaly a helyi hatósággal való hosszú jogi huzavona után jegyeztek be hivatalosan a szikla egy része tulajdonosának, úgy gondolja, az üzletember jó gazdája lenne a nevezetességnek, amelynek állapotára rengetegen panaszkodnak - írták az olasz napilapok szerdán.



A Török lépcső Olaszország egyik legnépszerűbb turistalátványossága, szerepel Andrea Camilleri olasz bestselleríró Montalbano felügyelő című bűnügyi sorozatában is.



Sciabarra, aki nyugdíjazása előtt a helyi kereskedelmi kamaránál dolgozott, 19. századi örökösödési papírok alapján tartott igényt a képződmény tulajdonjogára. Azután kapta meg a részét, hogy vizsgálatot indítottak az ügyében állami tulajdonú föld elfoglalása miatt.



Azt mondta, miután hiába kérte a helyi és a tartományi hatóságokat, hogy intézkedjenek a szikla jobb védelméről, vagy nyilvánítsák természetvédelmi területté, most aukcióra bocsátja a Török lépcső egy részét.



"Ígéreteket kaptunk, semmi mást. Most, egy év után, a várható nyári turistaáradat miatt aggódva árverésre bocsátjuk, amelyre először Elon Muskot hívjuk meg" - magyarázta Sciabarra a Corriere della Serának.



Az óriás lépcsőnek látszó sziklát, mely a dél-szicíliai partról nyúlik a Földközi-tengerbe, nemcsak a természetes talajpusztulás, de a nagy számú turista is fenyegeti, akik közül többen viszik magukkal a lágy fehér mészkő egy-egy darabját.



Januárban vandálok vörös vasoxidport szórtak a fehér sziklára.



A teraszos sziklaképződmény valaha arab kalózok rejtekhelyeként szolgált, a köznyelvben őket törökökként emlegették, innen ered a neve.