USA

Oklahomában a családtagok ezentúl beperelhetik az abortuszt végző orvosokat

Tilos azonban pert indítani azon személlyel szemben, aki a maga számára kezdeményezte az abortuszt, illetve akin végrehajtották azt. 2022.05.04 19:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kevin Stitt oklahomai republikánus párti kormányzó aláírta azt a jogszabályt, amely egyebek közt lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok ezen déli államában családtagok magánemberként pert indítsanak a művi terhességmegszakítást végrehajtó egészségügyi intézmények ellen - jelentette a CNN amerikai hírtelevízió szerdán.



A baloldali-liberális amerikai hírtelevízió online cikke szerint az Oklahomai Szívverés Törvény néven említett szenátusi jogszabályjavaslat, amely az Egyesült Államokban heves társadalmi vitát kiváltott texasi abortuszellenes jogszabály mintájára készült, a kormányzói aláírást követően azonnal hatályba is lép.



Az új szabályozás tiltja a művi terhességmegszakítást, ha az orvos már észlelni tudja a magzat vagy embrió korai szívverését - amely akár már a terhesség hatodik hetében is jelentkezhet -, annak ellenére, hogy a legtöbb nő ekkor még nincs is tudatában, ha várandós.



A jogszabály egészségügyi vészhelyzetek esetére kivételt tesz, de a nemi erőszak és a vérfertőzés nem tartoznak ebbe a körbe.



Az államban a családtagok az új szabályozás szerint magánemberként polgári jogi peres eljárást indíthatnak a művi terhességmegszakítást végrehajtó vagy kezdeményező orvos vagy "más személy" ellen: ebbe a körbe tartozik az is, akinek szándékában áll abortuszt végrehajtani, vagy finanszírozza a beavatkozást.



A bíróság jogerős ítéletét követően legalább 10 ezer dolláros (3,6 millió forintos) kártérítés illeti meg a felperest minden egyes elvégzett abortusz után, amelyet az alperes végzett vagy a törvény előírásait megszegve elősegített, ezenkívül a perköltségek megtérítése és kárpótlás is jár.



Tilos azonban pert indítani azon személlyel szemben, aki a maga számára kezdeményezte az abortuszt, illetve akin végrehajtották azt. Az sem indíthat peres eljárást, aki szexuális erőszak vagy vérfertőzés útján teherbe ejtett egy nőt.



A Politico című baloldali-liberális amerikai napilap hétfőn hozta nyilvánosságra az alkotmánybíróságként működő washingtoni taláros testület egyik tagjának, Samuel Alito bírónak a nem nyilvános, de kiszivárgott 98 oldalas többségi véleményét, amelyben az abortuszhoz való általános jog szövetségi szintű eltörlése mellett érvel.



Joe Biden amerikai elnök ezt követően arra kérte az Egyesült Államok választópolgárait, hogy "védjék meg az abortuszhoz való alapvető emberi jogot" a novemberi félidős kongresszusi választások során, ha az amerikai legfelsőbb bíróság időközben eltörölné a művi terhességmegszakítást legalizáló, az 1973-as Roe kontra Wade perben hozott, jogi precedenst jelentő korábbi ítéletét.



Az amerikai legfelsőbb bíróság ilyen döntése esetén az Egyesült Államok 26 tagállamában automatikusan illegálissá válna az abortusz, ebből 18 tagállamban gyakorlatilag azonnali hatállyal.