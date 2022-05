16 évesen öngyilkos lett a gyermekszépségversenyek mémmé vált szereplője

Meghalt Kailia Posey, aki elsősorban a Toddlers and Tiaras (itthon Apró szépségek) címen futó műsor szereplőjeként vált ismertté - írta a 24.hu.



Posey tizenhat éves volt, önkezével vetett véget az életének. Holttestét a hatóságok fedezték fel, halálának körülményei kapcsán vizsgálatot indítottak.



"Bár igazán eredményes tinédzser volt, akire ragyogó jövő várt, sajnos egyetlen heves pillanatban azt az elhamarkodott döntést hozta, hogy véget vet földi életének" - írta közleményében a család hozzátéve, hogy Posey gyakorlatilag egész életét szépségversenyzéssel töltötte, számos díjat nyert, kontorsionistaként (a nagyon hajlékony testű, cirkuszokban fellépő "gumiembereket" nevezik így) turnézni hívták, és a következő ősztől középiskolájában cheerleader lett volna.



Kailia Posey egy évekkel ezelőtti izgatott megnyilvánulásából azóta is terjedő mém lett.



A Toddlers and Tiaras című műsor gyerekszépségversenyek szereplőiről és családjuk életéről szólt.



Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!

