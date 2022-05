Izrael

Gyászolók töltik meg a katonai temetőket Izraelben az Emlékezés napján

Gyászolók töltik meg a katonai temetőket Izraelben az elesett katonák és a terrorizmus áldozatai tiszteletére minden évben megtartott Emlékezés napján - jelentette a helyi média szerdán.



Az Emlékezés napján a szeretteiket gyászoló izraeliek a helyi hagyományok szerint ellátogatnak az országszerte felállított 52 katonai temetőbe, melyeket a hadsereg megtisztít és virágokkal díszít fel erre a napra.



A központi megemlékezést Jeruzsálemben, a herzl-hegyi katonai temetőben 11 órától tartották Naftali Bennett miniszterelnök és Jichák Hercog államfő, valamint a vezető állami tisztviselők jelenlétében az egész országban hallatszó, 2 perces szirénaszó után, melynek idejére ismét megállt az élet egész Izraelben.



"Izrael, a fény, a szentség és az optimizmus államának a létezése a legnagyobb győzelem az emberiség sötét erői felett" - mondta a terrortámadások áldozatául esettek megemlékezésén Bennett.



"Ezekben a napokban és hetekben is terrorhullámmal van dolgunk. A jellemzői eltérőek, de a motivációjuk ugyanaz: pokollá tenni az életünket itt, szülőföldünkön, Izrael földjén. Ha ellenségeink a megzavarásunkra szánt energiájuknak csak a tizedét fektették volna jövőjük építésébe, helyzetük teljesen más lenne. Ők azonban a halál megszentelését választják, ami a szegénységben, a nyomorban, állandóan az áldozat szerepében tartja őket" - mondta Bennett.



"Aki tiszta szemmel és nyitott szívvel tekint csodálatos országunkra, csak csodálhatja azt: miközben olykor a szó szoros értelmében fizikailag védekezünk a kávézóban vagy a buszmegállóban, példaértékű országot építettünk. A technológia és az innováció, a kultúra és a művészet globális központját, a világ egyik legerősebb gazdasági motorját, a Tóra világának virágzását, és egy élénk demokráciát"- tette hozzá a kormányfő.



"A terrorizmus nem győzött, és nem is fog győzni. Izrael erősebb, mint valaha, erős lélekben és erejében, vasököllel és erős lélekkel válaszol minden támadásra és minden fenyegetésre" - hangsúlyozta az emlékünnepségen szintén megszólaló Hercog.



"Mindannyian más napokra vágyunk, olyan napokra, amikor a terrorizmust múltbeli fejezetnek tekinthetjük, amely már elmúlt és véget ért. De amíg ezek a napok el nem jönnek, továbbra is éberek leszünk, és megvédjük népünket"- tette hozzá.



Az Emlékezés napja helyi idő szerint kedd este 8-kor a múlt heti holokauszt-naphoz hasonló egyperces szirénaszóval kezdődött, melynek idejére az izraeliek megálltak és lehajtott fővel emlékeztek. A Siratófalnál tartott esti ünnepségen meggyújtották az Emlékezés lángját.



Ezen a megemlékezésen Jichák Hercog elnök az ország egységéért emelt szót a polarizált politikai légkörben, amelyet a koalíciós instabilitás és vallási feszültségek is jellemeznek.

"Államunk védelmében elesett fiaink és lányaink együtt harcoltak és együtt buktak el. Nem kérdezték, és tőlük se kérdezte senki, hogy ki jobboldali, ki baloldali, ki vallásos és ki nem vallásos, ki zsidó és ki nem" - mondta Hercog.



Kedd este közös emlékünnepséget is tartottak a megbékélés szellemében a gyászoló palesztin és izraeli családok. Körülbelül 20 tüntető gyűlt össze az eseménynek otthont adó tel-avivi színház előtt, akik azt skandálták, hogy "halál a baloldaliakra", és "náciknak" nevezték a résztvevőket.



Ugyanakkor már mintegy 200 000 ember követte élőben az interneten az eseményt, s ez is jelzi, hogy a tizenhetedik alkalommal megrendezett, szerény keretek közt indult mozgalom mára széles körben elfogadottá vált.



Kedden és szerdán az elesett katonák előtti tiszteletadással kapcsolatos programok és szertartások zajlanak az egész országban az óvodáktól és iskoláktól kezdve az állami hivatalokig. Az idei megemlékezésig 1860 óta 24 068 palesztinai zsidó, illetve izraeli esett el a háborúkban vagy vesztette életét a terrorizmus és az erőszak következtében - közölte a Ynet, a Jediót Ahronót című újság hírportálja. A tavalyi emlékezés napja óta 56-tal nőtt az elesettek száma, és 84-en haltak meg régebbi sebesüléseik miatt.