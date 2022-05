Koronavírus-járvány

Tömegközlekedési korlátozásokat vezettek be a járvány miatt Pekingben

Tömegközlekedési korlátozásokat vezettek be Pekingnek a koronavírus-járvány szempontjából magasabb kockázatúnak ítélt részein, jóllehet a tömeges tesztelések mellett a napi esetszám szerdán továbbra is alacsony maradt a városban.



A helyi egészségügyi bizottság szerdai jelentése szerint az elmúlt egy nap során 52 új fertőzöttet azonosítottak Pekingben. A városban április 25. óta a lakosság zöme - mintegy 21,8 millió ember - már legalább négy körben esett át nukleinsavas tesztelésen. Keddtől pedig a lakosságot három napon át naponta tesztelik. A jelenlegi, április 22. óta tartó járványhullám során Pekingben 505 fertőzöttet regisztráltak.



A kínai fővárosban szerdán több mint 40 metróállomást - vagyis az összes metróállomás csaknem tíz százalékát - zárták le ideiglenesen, továbbá 158 buszvonal közlekedését függesztették fel. A tömegközlekedési korlátozások zömét a város keleti felén fekvő Csaojang kerületben alkalmazták, ahonnan a jelenlegi járványhullám során a legtöbb helyi esetet jelentették.



A mintegy 3,5 millió lakosú Csaojangban továbbá otthoni munkavégzést rendeltek el csütörtöktől, amikor a munka ünnepéhez kapcsolódó, ötnapos munkaszünet után a dolgozók nagyrésze ismét visszatér a munkába.



Egy keddi bejelentés szerint a pekingi óvodákban, illetve az általános,- és középiskolákban május 11-éig nem térhetnek vissza a jelenléti foglalkozásokhoz és oktatáshoz.



A szerdán véget érő munka- és tanítási szünetet követően pedig a pekingi hatóságok egyelőre meg nem határozott ideig fenntartják azokat a szigorú korlátozásokat, amelyeket a szünet alatt alkalmaztak a vírus terjedésének megakadályozására. Ezek alapján egyebek mellett az éttermek csak kiszállításra vehetnek fel rendelést, és azok a közösségi helyek, amelyek fogadhatnak vendégeket, csupán a kapacitásuk felén üzemelhetnek. Egy sor szolgáltatónak, a többi közt edzőtermeknek, szórakozóhelyeknek, és moziknak továbbra is zárva kell tartaniuk. Azokra a közösségi helyekre, amelyek nyitva tarthatnak, csupán 48 órán belül készült, negatív PCR-teszt eredménnyel engednek be embereket.



A teljes egészében április eleje óta vesztegzár alatt álló Sanghajban mindeközben az elmúlt tizenhárom napon át folyamatosan csökkent az újonnan azonosított fertőzöttek napi esetszáma. Szerdán a helyi hatóságok 4982 új esetről számoltak be - közülük 4722-en nem rendelkeznek a Covid-19 tüneteivel. Olyan lakónegyedekben, ahol 14 napja nem azonosítottak újabb fertőzötteket, enyhítették a szigorú kijárási tilalmat, ám jellemzően így is csak háztartásonként egy-egy ember hagyhatja el rövid időre a lakónegyedet vásárlás céljából. Bár a csökkenő esetszám és a intézkedések bizonyos szintű mérséklése reményt kelt a lezárások miatt különféle nehézségekről - egyebek mellett akadozó élelmiszer- és egészségügyi ellátással - panaszkodó lakosságban, a hatóságok egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy mikor várható a vesztegzár feloldása a városban.