Háború

Vlagyimir Putyin eltűnt

Vlagyimir Putyint jó pár napja nem látták. A Kreml első embere főleg hivatalos kormányzati televíziós bejátszásokban volt látható, mióta februárban elrendelte Ukrajna illegális invázióját. Az utóbbi napokban azonban rejtélyes módon eltűnt.



Egy titokzatos orosz fiók a Telegram közösségi média alkalmazáson azt állítja, hogy ez azért van, mert műtétre készül.



A Mirror UK jelentése szerint a rendkívüli, meg nem erősített állítások a General SVR Telegram csatornájáról származnak, amely először 18 hónappal ezelőtt vetette fel Putyin egészségi állapotával kapcsolatos kérdéseket - többek között a hasi rákot és a Parkinson-kórt.



Ezek az állítások olyan spekulációk közepette merültek fel, amelyek szerint Putyin totális háborút fog hirdetni Ukrajnában, és elrendeli a katonaköteles korú férfiak tömeges mozgósítását.



A 69 éves Putyin állítólag már elhalasztotta a műtétet, amelyre most már valószínűleg nem kerül sor, mielőtt elnökölne a Vörös téren a Hitler legyőzéséről szóló grandiózus május 9-i győzelem napi megemlékezésen.



A műtétet április második felére tervezték, de állítólag elhalasztották.



"Putyinnak műtétet javasoltak, amelynek időpontjáról jelenleg tárgyalnak és egyeztetnek" - áll a magát a Kreml belső információiba beavatottnak valló hírügynökség jelentésében.



"Úgy tűnik, nincs különösebb sürgősségi indok, de halasztani sem lehet".



A cikk így folytatta: "Vlagyimir Putyin orosz elnöknek onkológiai betegsége van, és a [legutóbbi] vizsgálatai során megállapított legújabb problémák ezzel a betegséggel kapcsolatosak".



Emellett "Parkinson-kórban és skizoaffektív zavarban" szenved.



A Kreml mindig is határozottan tagadta, hogy Putyinnak egészségügyi problémái lennének, és robusztus egészségnek állítja be, még az elmúlt évek több rejtélyes távolléte során is.