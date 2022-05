Az orosz állami tévében mutatták be, milyen gyorsan semmisítenék meg Európát az atomcsapásokkal - videó

Putyin villámgyors választ ígér a stratégiai fenyegetésekre

Az orosz elnök arra figyelmeztet, hogy Oroszország nem fog habozni, hogy olyan fegyvereket használjon önmaga védelmére, amelyekkel "egyetlen más ország sem rendelkezik".



Egy orosz televíziós műsorban rémisztő grafikán mutatták be, hogyan tudna három percen belül atomcsapást intézni London, Párizs és Berlin ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök, ha így döntene.

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk