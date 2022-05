Ukrajnai háború

Zelenszkij: ukrán ellenőrzésű területre evakuáltak mintegy száz mariupolit

Megkezdte az ukrán fél is az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolban, az Azovsztal acélmű területén rekedt civilek evakuálását saját ellenőrzésű területre, s elsőként mintegy száz lakost menekítettek ki - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a Twitteren.



"Megkezdődött a civilek evakuálása az Azovsztalból. Az első, mintegy száz fős csoport már ukrán ellenőrzés alatti terület felé tart. Holnap találkozunk velük Zaporizzsjában. Köszönet a csapatunknak! Jelenleg az ENSZ képviselőivel azon dolgoznak, hogy kimenekítsék a többi civilt is az üzemből" - írta Zelenszkij.



David Arahamija, a Moszkvával tárgyaló ukrán békeküldöttség vezetője megerősítette, hogy az ENSZ, a Nemzetközi Vöröskereszt és az ukrán elnöki iroda közreműködésével folytatott tárgyalások sikeresen zárultak, megállapodtak Oroszországgal az Azovsztal üzemben lévő civilek kimentésére irányuló művelet végrehajtásáról. A kimenekített civilek első csoportjában gyerekek, nők és idősek vannak.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál rámutatott, hogy a mostani az első tűzszünet Mariupolban Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta.



Közben ukrán és orosz ellenőrzésű területek felé is zajlik a helyi lakosok elszállítása. A hírportál emlékeztetett arra, hogy külföldi sajtójelentések szerint vasárnap mintegy ötven civil lakossal indultak el autóbuszok Donyeck megye Moszkva-barát szakadárok ellenőrzése alatt álló része felé. A Mariupol védelmében részt vevő ukrán Azov-ezred még szombaton közölte, hogy mintegy húsz civilt, nőket és gyermekeket - indítottak útnak Zaporizzsja felé. A mariupoli városvezetés közlése szerint vasárnap déltől vált lehetővé a civilek kimenekítése a kikötővárosból.



Közben Valentin Reznyicsenko, a keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye katonai adminisztrációjának vezetője arról számolt be a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, hogy vasárnap délután a megyében az orosz csapatok egy falut vettek tűz alá, és a támadásban egy nő megsérült.



Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága arról adott hírt, hogy információik szerint több elfoglalt településen az orosz csapatok kifosztják az egészségügyi intézményeket, a helyi betegek helyett pedig állítólag sebesült orosz katonák ellátására kényszerítik az ott dolgozókat. Jelentésében a katonai hírszerzés több kórházat is megemlített a kelet-ukrajnai Luhanszk, Harkiv és Zaporizzsja, valamint a déli Herszon megyékből.