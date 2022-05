Ukrajnai háború

Ukrán bejelentés: megsemmisítettek három orosz légvédelmi létesítményt a Kígyó-szigeten

A déli parancsnokság arról is beszámolt, hogy Odessza fölött a légvédelem orosz felderítő drónt lőtt le. 2022.05.01 19:11 Sós Éva Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrán erők az orosz csapatok által elfoglalt dél-ukrajnai Kígyó-szigeten megsemmisítettek három légvédelmi létesítményt és egy Sztrela-10 légvédelmi rakétarendszert - jelentette be az ukrán déli hadműveleti parancsnokság a hivatalos Facebook-oldalán vasárnap.



A jelentés szerint a déli oroszágrészben, Herszon és Mikolajiv térségében heves harcok zajlanak. Herszon megyében az ukrán katonák tüzérségi fegyverekkel megsemmisítettek egy orosz Repellent-1 típusú rádiólokációs állomást. A jelentés szerint az ukrán erők 42 orosz katonát öltek meg az ország déli régióiban.



A déli parancsnokság arról is beszámolt, hogy Odessza fölött a légvédelem orosz felderítő drónt lőtt le. Az odesszai katonai adminisztráció szóvivője egy tévéműsorban közölte, hogy a városban az ott lakók védelme érdekében kijárási tilalmat vezetnek be vasárnap este tíz órától kedd reggel öt óráig.



Vladiszlav Nazarov, az ukrán déli parancsnokság szóvivője a Facebookon arról írt, hogy az orosz flotta aktivizálódását észlelték a Fekete-tengeren, ahonnan drónok segítségével folytatnak felderítést Odessza megyében.



Az ukrán nemzeti gárda hírül adta, hogy katonái a keleti országrészben lévő Harkiv térségében megsemmisítettek egy orosz gyalogsági harcjárművet a legénységgel együtt, és kilőttek egy harckocsit is.



Az ukrán vezérkar napi helyzetjelentése szerint az orosz hadsereg műveleteket hajt végre annak érdekében, hogy további területeket foglaljon el Herszon megyében és eljusson a régió közigazgatási határáig, továbbá támadásokra készül Mikolajiv és Krivij Rih nagyvárosok ellen is.



A kijevi vezérkar legfrissebb, vasárnapi összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 23,5 ezer orosz katona esett el, s mintegy ezren kerültek fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 192 orosz repülőgépet, 155 helikoptert, nyolc hadihajót, 1026 harckocsit, 2471 páncélozott harcjárművet, 451 tüzérségi és 80 légvédelmi rendszert, valamint 151 rakéta-sorozatvetőt.

Valentin Reznyicsenko, a kelet-krajnai Dnyipropetrovszk megye katonai adminisztrációjának vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg a régióban megsemmisített két gabonaraktárat, az egyik üres volt, a másik viszont fel volt töltve.



Az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol városvezetése bejelentette, hogy vasárnap megkísérelnek civileket átmenekíteni a kikötővárosból Zaporizzsjába. Az embereket arra kérték, hogy délután négy órakor gyülekezzenek az egyik bevásárlóközpontnál. A háború kezdete óta ostromlott és csaknem teljesen orosz kézre került, kulcsfontosságú városban katasztrofális a helyzet, nincs elegendő élelmiszer, ivóvíz, gyógyszer és orvosi ellátás sem.



Még szombat este az ukrán Azov-ezred azt közölte, hogy az ukrán ellenőrzés alatt álló mariupoli Azovsztal acélműben a romok alól kimentett húsz nőt és gyermeket a kimentésükre érkezőknek adták át. Reményüket fejezték ki, hogy a terveknek megfelelően épségben eljutnak az ukrán ellenőrzés alatti Zaporizzsjába. Az Azov megerősítette, hogy szombat délelőtt óta az orosz erők egyelőre tartják magukat a civilek evakuálása érdekében elrendelt fegyvernyugváshoz a városban.



Artem Dehtyarenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szóvivője arról számolt be, hogy hatástalanítottak egy orosz szabotőrcsoportot, amely utasszállító repülőgép lelövését tervezte Oroszország vagy Fehéroroszország területe fölött, majd Moszkva Ukrajnát akarta megvádolni a terrorcselekmény végrehajtásával. Az SZBU szerint a polgári gép kilövésére amerikai fejlesztésű Stringer légvédelmi rakétarendszert készültek használni. A csoport tevékenységét az SZBU szerint az orosz vezérkarnál dolgozó Alekszandr Tyutyerev koordinálta.