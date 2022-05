Ukrajnai háború

Nyugati fegyverek odesszai megsemmisítéséről számolt be az orosz katonai szóvivő

Onyiksz precíziós rakéták semmisítettek meg egy amerikai, és európai országokból származó fegyvereket és lőszereket tároló hangárt egy Odessza közelében lévő katonai repülőtéren, amelynek a kifutópályáját is tönkretették - közölte Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnap délelőtti hadijelentést ismertetve.



A tábornok szerint az orosz légierő az éjszaka folyamán megsemmisített két ukrán Sz-300-as légvédelmi rendszert Zaporizzsja és Artemivszk település közelében, emellett csapást mért két lőszer- és üzemanyagraktárra a Zaporizzsja megyében lévő Privolne és Sevcsenko település közelében, továbbá tizenöt erődítményre valamint az élőerő- és és hadfelszerelés-koncentráció területeire. Azt mondta, hogy a csapások következtében az ukrán fegyveres erők mintegy 140 katonája és 19 páncélozott járműve semmisült meg.



A hadijelentés értelmében az orosz rakéta- és tüzérségi erők a nap folyamán 786 célpontra mértek csapást, egyebek között az élőerő- és a hadfelszerelés összpontosításának területeire, 24 harcálláspontra és három lőszerraktárra, Grusevaha közelében. Konasenkov szerint ezek az erők kétszáz főnyi személyi állományt, egy több rakéta-sorozatvetőből álló üteget és mintegy húsz katonai eszközt semmisítettek meg.



A légvédelem lelőtt két ukrán Szu-24-es repülőgépet a Harkiv megyei Petrovszke közelében, valamint 12 drónt, két Tocska-U rakétát és két reaktív Szmercs-lövedéket is.



A Konasenkov által ismertetett összesítés értelmében az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta összesen 145 repülőgépet, 112 helikoptert, 672 drónt, 281 légvédelmi rakétarendszert, 2703 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 312 rakéta-sorozatvetőt, 1203 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2514 különleges katonai járművet veszítettek.



Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közleményt adott ki, amely szerint civilek egy 25, és egy 21 fős csoportja hagyta el a szombati csendrendelet ideje alatt a mariupoli Azovsztal acélgyár melletti lakóépületeket a humanitárius folyosón. Az első csoport délután, a második a sötétség beálltával jött elő. Mindenkit a bezimennojei evakuációs segélyközpontba szállítottak, ahol szállást, élelmet és orvosi ellátást kaptak.



A Moszkva által függetlennek elismert donyecki szakadárok szerint az ukrán hadsereg vasárnap Grad sorozatvetővel lőtte Jaszinuvátát. Korábban a luhanszki területvédelem is ukrán belövésekről számolt be.



Az orosz nemzeti gárda arról adott tájékoztatást, hogy egy hét alatt 94 olyan személyt vett őrizetbe, aki részt vett az ukrán fegyveres erők és nacionalista szervezetek dél-ukrajnai tevékenységében. A közlés szerint a nemzeti gárda 12 titkos fegyver- és lőszerraktárt fedezett fel. A testület katonái négy katonai és különleges járművet, 236 lőfegyvert, 13 gránátvetőt, 92 kézigránátot, 57 gránátot és aknát, több mint 200 ezer lőszert, három rögtönzött robbanószerkezetet és több mint 10 kilogramm robbanóanyagot foglaltak le.